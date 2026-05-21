«Χθες ο κ. Δένδιας άδειασε μεγαλοπρεπώς τον πρωθυπουργό. Είπε ότι ουδέποτε πίστεψε στο αφήγημα των “ήρεμων νερών”, ενώ ο πρωθυπουργός έχει επιλέξει τη λογική του κατευνασμού και του δισταγμού, ακριβώς για να διεκδικεί τα ήρεμα νερά», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1.

«Φαίνεται, λοιπόν, ότι η χώρα δεν έχει σήμερα εθνική στρατηγική», σχολίασε και πρόσθεσε πως «πηγαίνει η Τουρκία να κάνει το δόγμα της “Γαλάζιας Πατρίδας” εσωτερικό δίκαιο, και η χώρα μας φαίνεται να έχει διαφωνία πρωθυπουργού-υπουργού Εθνικής Άμυνας, να μην έχει εθνική στρατηγική».

Όπως σημείωσε, «όλα αυτά καθιστούν την ανάγκη για πολιτική αλλαγή και για άλλη κυβέρνηση επιτακτική».

Αναφερόμενος στις δηλώσεις του κ. Μάκη Βορίδη σχετικά με την υπόθεση των παρακολουθήσεων μέσω του λογισμικού Predator, ο κ. Τσουκαλάς τόνισε ότι «ο κ. Βορίδης πρώτη φορά έκανε δριμεία κριτική στη Δικαιοσύνη», καθώς «είπε ότι έπρεπε να τον καλέσει η εισαγγελέας ως θύμα του Predator και δεν τον κάλεσε ποτέ, γι’ αυτό λέει ότι δεν πήγε».

«Άρα, έχουμε έναν κορυφαίο υπουργό να λέει ότι κατά τη γνώμη του, στην προδικασία, δεν έγινε όλα σωστά όπως θα έπρεπε», επεσήμανε.

Στο ίδιο πλαίσιο, υπογράμμισε ότι «ο κ. Βορίδης είπε στην ουσία “γιατί να πάω να κάνω μήνυση κατ’ αγνώστων; Οι μηνύσεις κατ’ αγνώστων μπαίνουν στο αρχείο”», για να σημειώσει: «Όμως, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατ’ αγνώστων μήνυση έκανε και καταδικάστηκαν τελικά οι τέσσερις ιδιώτες. Άρα, αυτό που λέει ο υπουργός είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει». Συμπλήρωσε πως όσοι κάνουν δικαστικό ρεπορτάζ γνωρίζουν ότι το να λέει κανείς «δεν κάνω μηνύσεις κατ’ αγνώστων» είναι στην ουσία μία πρόσκληση στο να αποδεχόμαστε την ανομία. «Ο κ. Βορίδης μπορούσε, και μπορεί και σήμερα, να κάνει μήνυση και στους τέσσερις ιδιώτες. Μπορεί να κάνει μήνυση και στους υπαλλήλους των εταιρειών, που προέκυψε ότι μπορεί να είχαν εμπλοκή όπως προέκυψε απο την ακροαματική διαδικασία. Μπορεί να κάνει και μήνυση κατ’ αγνώστων και μπορεί να καταθέσει το κινητό του, ώστε να φανεί αν πράγματι υπήρχαν μέσα κρατικά μυστικά, σαν αυτά τα οποία μπορεί κάποιοι να έμαθαν με την παρακολούθηση», ανέφερε. Εν τέλει σχολίασε ότι «όσα ακούστηκαν ήταν ένα φύλλο συκής. Πρόκειται για έναν υπουργό που δεν επέλεξε να μάθει, ενώ μπορούσε να διεκδικήσει να μάθει».

Σχετικά με τη χθεσινή κατάθεση του διοικητή της ΕΥΠ, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ τόνισε: «Επί τέσσερα χρόνια μας έλεγαν ότι “έπρεπε να πάει ο Ανδρουλάκης στην ΕΥΠ να ενημερωθεί στο αυτί”. Και τι έκανε ο Ανδρουλάκης; Είπε “εγώ πάω στη Δικαιοσύνη και θέλω δημόσια, εγγράφως, να ενημερωθώ”. Τι είπε χθες ο διοικητής της ΕΥΠ; Ότι “και να ερχόταν, εγώ δεν έχω βρει στην ΕΥΠ έγγραφο με την αίτηση που έχει τους λόγους παρακολούθησης για να τον ενημερώσω”. Είπε, δηλαδή, ότι δεν υπάρχει πλήρης φάκελος. Το αφήγημα της κυβέρνησης κατέρρευσε χθες παταγωδώς».

Όπως είπε, «εδώ παρακολουθήθηκαν πολιτικά πρόσωπα -γιατί προφανώς αυτό που μάλλον ισχύει για τον Νίκο Ανδρουλάκη, μπορεί να ισχύει και για άλλα πολιτικά πρόσωπα- με ανύπαρκτες, στην ουσία, αιτήσεις. Στο μιλητό, κάποιος είπε “παρακολούθηστε αυτούς”». «Όταν μας λέει ο διοικητής της ΕΥΠ, που είναι εκεί από το 2022 όταν έφυγε ο κ. Κοντολέων, ότι “εγώ δεν έχω δει ποτέ μου φάκελο με τους λόγους παρακολούθησης του Ανδρουλάκη”, πώς θα τον ενημέρωνε αν πήγαινε;», επεσήμανε. «Ο κ. Βορίδης άφησε να εννοηθεί ότι ούτε εκείνον τον καλύπτει η απάντηση που δόθηκε», υπογράμμισε.

Ο κ. Τσουκαλάς υποστήριξε ότι «εδώ έχουμε ξεκάθαρα μια προσπάθεια της κυβέρνησης να αποφύγει τη διενέργεια νέας εξεταστικής επιτροπής». Όσον αφορά το επιχείρημα του κ. Βορίδη ότι ήδη έχει γίνει ήδη εξεταστική, «υπενθύμισε» πως «στην προηγούμενη εξεταστική υπήρχαν μάρτυρες που είπαν ότι “πηγαίναμε με σκονάκια” και ότι επρόκειτο στην ουσία για μια τράπουλα σημαδεμένη». Σημείωσε ότι το ΠΑΣΟΚ θα ασκήσει κάθε μέσο για να μαθευτεί η αλήθεια, για να τονίσει: «Υπάρχουν τα εργαλεία, κοινοβουλευτικά και νομικά, και θα τα αξιοποιήσουμε».

Όσον αφορά τη διαρροή της συνεδρίασης της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και τη στάση της κυβέρνησης, επεσήμανε ότι έψαξε και βρήκε κυβερνητικές πηγές «που διέρρεαν την τότε συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας» του 2022. «Αλλά τότε μάλλον τους άρεσε να διαρρέουν γιατί είχε πει ο κ. Ρουμπάτης ότι παρακολουθείτο ο κ. Πιτσιόρλας. Τότε βόλευε το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας ότι “όλοι παρακολουθούν”, και τότε το διέρρεε η ίδια. Προχθές υπήρχε δημοσίευμα που αναφέρεται σε επιστολή ενημέρωση του υπουργού Άμυνας στον πρωθυπουργό για το ουκρανικό drone. Είναι διαβαθμισμένο το έγγραφο; Αυτό δεν είναι διαρροή;», υπογράμμισε εν κατακλείδι ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.