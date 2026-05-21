Ο πρέσβης του Ισραήλ στη Γαλλία, Τζόσουα Ζάρκα, διαβεβαίωσε σήμερα ότι όλοι οι ακτιβιστές για τη Γάζα, Γάλλοι και άλλων εθνικοτήτων, που κρατούνται στο Ισραήλ θα επαναπατριστούν «το συντομότερο δυνατό», εφόσον δεν έχουν καμία σχέση με τη Χαμάς. «Αλλάξαμε τον νόμο για να μπορέσουμε να τους αφήσουμε να φύγουν», δήλωσε στο γαλλικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο France Info, διευκρινίζοντας ότι η ρύθμιση αυτή αφορά όλους τους συμμετέχοντες στον «Στολίσκο για τη Γάζα».

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι όσοι αποδεδειγμένα συνδέονται άμεσα με την Παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση, υπεύθυνη για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023, θα ανακριθούν και θα παραμείνουν υπό κράτηση.

Όσον αφορά την κλήση του από το γαλλικό ΥΠΕΞ για το βίντεο του ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, όπου εμφανίζονται δεμένοι και γονατισμένοι ακτιβιστές, ο Ζάρκα δήλωσε ότι λόγω του ότι βρίσκεται στο εξωτερικό θα τον εκπροσωπήσει ο αναπληρωτής του. Χαρακτήρισε το βίντεο «επικοινωνιακό εγχείρημα» με εκλογικά κίνητρα, αντίθετο με τις αξίες του Ισραήλ και του ίδιου του Ιουδαϊσμού.

Η υπόθεση προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις. Η Πολωνία κάλεσε τον Ισραηλινό επιτετραμμένο στη Βαρσοβία, ζητώντας συγγνώμη και άμεση απελευθέρωση των Πολωνών πολιτών.

Παράλληλα, ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες ανακοίνωσε ότι 44 Ισπανοί ακτιβιστές θα απελαθούν στην Ισπανία μέσω Τουρκίας, με πτήση που αναχωρεί σήμερα στις 3 μ.μ. (ώρα Ελλάδας).