Σοκαριστικές λεπτομέρειες από το παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων με την Τεχεράνη αποκάλυψε ο Steve Witkoff, ρίχνοντας φως στα αίτια της τρέχουσας στρατιωτικής ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.

Σε μια δήλωση που αναμένεται να προκαλέσει διεθνείς τριγμούς, ο Witkoff περιέγραψε την κυνική στάση των Ιρανών διαπραγματευτών κατά την πρώτη τους συνάντηση. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ιρανική πλευρά όχι μόνο παραδέχθηκε την κατοχή κρίσιμης ποσότητας εμπλουτισμένου ουρανίου, αλλά το χρησιμοποίησε ως μέσο ωμού εκβιασμού από τα πρώτα κιόλας λεπτά.

«Υπερήφανοι που παρέκαμψαν τους ελέγχους»

«Μας είπαν απευθείας ότι ελέγχουν 460 κιλά ουρανίου εμπλουτισμένου σε ποσοστό 60%», ανέφερε ο Witkoff. Ο ίδιος τόνισε ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές είχαν πλήρη επίγνωση πως η ποσότητα αυτή επαρκεί για την κατασκευή 11 πυρηνικών βομβών.

Το στοιχείο που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία είναι η στάση των αξιωματούχων της Τεχεράνης: «Ήταν περήφανοι για αυτό. Περήφανοι που κατάφεραν να παρακάμψουν κάθε πρωτόκολλο διεθνούς επίβλεψης για να φτάσουν σε ένα σημείο όπου μπορούν να απειλήσουν τον κόσμο με 11 πυρηνικά όπλα».

Steve Witkoff: Let me say this, because I forgot this small little detail. In that first meeting, both the Iranian negotiators said to us directly, with no shame, that they controlled 460 kilograms of 60% and they’re aware that that could make 11 nuclear bombs, and that was the… pic.twitter.com/cT9VAfv8PD — Clash Report (@clashreport) March 3, 2026

