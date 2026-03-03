Οι ισραηλινές δυνάμεις ξεκίνησαν χερσαία επίθεση στον Λίβανο με τους IDF να ανακοινώνουν ότι έχουν αναπτύξει στρατεύματα βαθύτερα εντός του νότιου Λιβάνου, πέρα από τα πέντε φυλάκια που ελέγχει ήδη το Ισραήλ, «στο πλαίσιο μιας ενισχυμένης προωθημένης αμυντικής διάταξης».

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στρατιώτες της 91ης Περιφερειακής Μεραρχίας «Γαλιλαία» έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία κοντά στην περιοχή των συνόρων, επίσης «στο πλαίσιο μιας ενισχυμένης προωθημένης αμυντικής διάταξης».

Οι IDF επισημαίνουν ότι εργάζονται για τη δημιουργία «ενός επιπλέον στρώματος ασφάλειας για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ».

Παράλληλα, ο στρατός αναφέρει ότι «διεξάγει στοχευμένα πλήγματα κατά της τρομοκρατικής υποδομής της Χεζμπολάχ, με στόχο την εξουδετέρωση απειλών και την αποτροπή προσπαθειών διείσδυσης στο ισραηλινό έδαφος».

Οι επιχειρήσεις αυτές ακολουθούν τις επιθέσεις με ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπέλυσε η Χεζμπολάχ προς το βόρειο Ισραήλ τα ξημερώματα της Δευτέρας, σε απάντηση στη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν από το Ισραήλ. Η οργάνωση συνέχισε να εκτοξεύει ρουκέτες και drones κατά τη διάρκεια της νύχτας και το πρωί της επόμενης.

Ισραέλ Κατζ: Η ανάπτυξη στο νότιο Λίβανο αποσκοπεί στην αποτροπή «άμεσων πυρών» εναντίον ισραηλινών κοινοτήτων

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, δήλωσε ότι η προώθηση των δυνάμεων του ισραηλινού στρατού (IDF) στο νότιο Λίβανο έχει στόχο να αποτραπεί η «άμεση βολή» προς τις ισραηλινές κοινότητες.

Σύμφωνα με τη δήλωσή του, «για να αποτραπεί η πιθανότητα άμεσης βολής κατά ισραηλινών κοινοτήτων, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και εγώ εξουσιοδοτήσαμε τον IDF να προχωρήσει και να καταλάβει επιπλέον καίρια σημεία στο Λίβανο, προκειμένου να υπερασπιστεί τις συνοριακές κοινότητες από εκεί».

Ο Κατζ υπογράμμισε επίσης ότι «ο IDF συνεχίζει να επιχειρεί δυναμικά εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο», προσθέτοντας πως «η τρομοκρατική οργάνωση πληρώνει και θα συνεχίσει να πληρώνει βαρύ τίμημα για τα πυρά προς το Ισραήλ».

