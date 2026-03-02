Τουλάχιστον 52 νεκροί και 154 τραυματίες είναι ο νεότερος απολογισμός από τα ισραηλινά πλήγματα σε περιοχές του Λιβάνου που θεωρούνται προπύργια της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με τις αρχές της Βηρυτού.

Νωρίτερα, οι λιβανικές αρχές είχαν ανακοινώσει ότι ο αριθμός των θυμάτων ανερχόταν σε τουλάχιστον 31 νεκρούς και 149 τραυματίες. Ο νέος απολογισμός επιβεβαιώνει την ένταση των επιθέσεων και την έκταση των καταστροφών.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί στα νότια προάστια της Βηρυτού, καθώς και στις νότιες και ανατολικές περιοχές του Λιβάνου, ανάγκασαν περισσότερους από 28.500 κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, που κάνουν λόγο για σοβαρές ζημιές σε κατοικημένες ζώνες.