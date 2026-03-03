Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι είναι «λυπηρό να βλέπει κανείς» πως η σχέση με τη Βρετανία «δεν είναι όπως παλιά», μετά την αρχική απροθυμία του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να στηρίξει τα πλήγματα κατά του Ιράν.

«Είναι πολύ λυπηρό να βλέπει κανείς ότι η σχέση προφανώς δεν είναι όπως ήταν», ανέφερε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Sun την Τρίτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος σημείωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν χρειάζονται τη Βρετανία για να διεξάγουν πόλεμο στη Μέση Ανατολή, προσθέτοντας ωστόσο: «Δεν θα έχει σημασία, αλλά (ο Στάρμερ) έπρεπε να είχε βοηθήσει… έπρεπε να το κάνει».

Ο Τραμπ επαίνεσε τη στάση άλλων χωρών, λέγοντας: «Η Γαλλία ήταν εξαιρετική. Όλοι ήταν εξαιρετικοί. Η Βρετανία ήταν πολύ διαφορετική από τους άλλους».

