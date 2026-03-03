Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα αμερικανικά αποθέματα πυρομαχικών «ποτέ δεν ήταν υψηλότερα ή καλύτερα», μία ημέρα μετά τη δημοσίευση της εφημερίδας Wall Street Journal που ανέφερε ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν να καταστρέψουν τη δύναμη πυραύλων και drones του Ιράν.

«Όπως μου ειπώθηκε σήμερα, διαθέτουμε μια σχεδόν απεριόριστη προμήθεια από αυτά τα όπλα. Οι πόλεμοι μπορούν να διεξάγονται ‘για πάντα’ και με μεγάλη επιτυχία, χρησιμοποιώντας μόνο αυτά τα αποθέματα», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, αφήνοντας να εννοηθεί η πιθανότητα παρατεταμένης σύγκρουσης με το Ιράν — κάτι που στο παρελθόν είχε δηλώσει ότι θα αποφύγει.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε πάντως την ανησυχία του για το επίπεδο εφοδιασμού των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών με όπλα αιχμής, επικρίνοντας τον δημοκρατικό προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν για τις «δωρεές» που, όπως είπε, έκανε στην Ουκρανία.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο κ. Τραμπ τόνισε ότι όσον αφορά τα όπλα αιχμής, «δεν είμαστε εκεί όπου θα θέλαμε να είμαστε». Παράλληλα, κατηγόρησε τον κ. Μπάιντεν ότι «χάριζε δωρεάν» όπλα και πυρομαχικά «υψηλού επιπέδου» στον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις δηλώσεις του, ούτε αναφέρθηκε ρητά στον πόλεμο στον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετέχουν μαζί με το Ισραήλ στη Μέση Ανατολή.

