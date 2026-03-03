Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υποστήριξε — χωρίς να παρουσιάσει αποδείξεις — ότι αν δεν είχε ακυρώσει τη συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν, η Τεχεράνη θα διέθετε σήμερα πυρηνικό όπλο. Η συμφωνία αυτή είχε υπογραφεί από τον προκάτοχό του, Μπαράκ Ομπάμα.

«Αν δεν είχα τερματίσει τη φρικτή Συμφωνία για τα Πυρηνικά του Ιράν (JCPOA) του Ομπάμα, το Ιράν θα είχε αποκτήσει Πυρηνικό Όπλο πριν από τρία χρόνια. Ήταν η πιο επικίνδυνη συμφωνία στην οποία έχουμε εμπλακεί ποτέ, και αν είχε παραμείνει σε ισχύ, ο κόσμος θα ήταν σήμερα ένα εντελώς διαφορετικό μέρος. Μπορείτε να κατηγορήσετε τον Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα και τον κοιμισμένο Τζο Μπάιντεν», έγραψε στην πλατφόρμα του Truth Social.

Την περίοδο εκείνη, οι περισσότεροι ανεξάρτητοι αναλυτές και επιθεωρητές είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το Ιράν τηρούσε τις δεσμεύσεις του στο πλαίσιο της JCPOA. Η χώρα διατηρούσε τον εμπλουτισμό ουρανίου κάτω από τα επιτρεπόμενα όρια, πολύ μακριά από τα επίπεδα που απαιτούνται για την κατασκευή πυρηνικών όπλων.