Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα κρίσιμο δίλημμα: να αποδεχθεί τη νίκη ή να διπλασιάσει το διακύβευμα, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα. Ο ίδιος δηλώνει ότι η σύγκρουση μπορεί να διαρκέσει ακόμη «εβδομάδες», όμως το ερώτημα παραμένει αν οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αντέξουν τόσο μακροχρόνια εμπλοκή.

Σύμφωνα με διαρροές από το Πεντάγωνο, πριν από την έναρξη των επιχειρήσεων, ανώτατοι αξιωματικοί προειδοποίησαν ότι η δύναμη που συγκροτήθηκε στην περιοχή, διαθέτει επαρκή ισχύ πυρός για μόλις μία ή δύο εβδομάδες. Αυτή η εκτίμηση εντείνει τις ανησυχίες για την αντοχή της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας.

Ο χρόνος φαίνεται να πιέζει ακόμη περισσότερο τους συμμάχους των ΗΠΑ στον Κόλπο. Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν, ότι οι χώρες της περιοχής ζητούν επίμονα από τον αμερικανό πρόεδρο να τερματίσει σύντομα τη σύγκρουση, καθώς τα αποθέματα πυραύλων αεράμυνας εξαντλούνται με ανησυχητικό ρυθμό.

Ο πόλεμος αυτός είναι έντονα ασύμμετρος. Όπως έχει ειπωθεί χαρακτηριστικά, μοιάζει με «Ferrari απέναντι σε ηλεκτρικά ποδήλατα». Ένας πανάκριβος πύραυλος Patriot μπορεί να καταρρίψει ένα φτηνό μη επανδρωμένο αεροσκάφος, όμως η συνέχιση αυτής της τακτικής δεν είναι βιώσιμη μακροπρόθεσμα.

Η στρατηγική της Τεχεράνης και οι περιφερειακές επιπτώσεις

Η στρατηγική του Ιράν να επιτίθεται σε πολλαπλά μέτωπα αιφνιδίασε πολλούς, αν και η Τεχεράνη είχε προειδοποιήσει ότι θα «βγάλει τα γάντια», αν δεχθεί απόπειρα αλλαγής καθεστώτος. Η επιλογή αυτή ωστόσο, ενδέχεται να έχει βαρύ τίμημα, καθώς χώρες του Κόλπου και η Σαουδική Αραβία εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο να εμπλακούν ενεργά στη σύγκρουση.

Προς το παρόν, η ιρανική τακτική δείχνει να αποδίδει, ασκώντας πίεση στις ΗΠΑ από τους περιφερειακούς τους συμμάχους να θέσουν τέλος στη σύγκρουση, ενώ ταυτόχρονα αναγκάζει τους αντιπάλους της να εξαντλούν πανάκριβα αποθέματα οπλισμού.

Το επόμενο στάδιο και τα ανοιχτά ερωτήματα

Παραμένουν πολλά άγνωστα. Πόσο γρήγορα μπορούν οι ΗΠΑ να ενισχύσουν τη στρατιωτική τους ισχύ και, κυρίως, τι συμβαίνει στο έδαφος; Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι το Ισραήλ προετοιμάζει από αέρος περιοχές του Ιράν για πιθανές εξεγέρσεις, υποστηριζόμενες από πράκτορες στο πεδίο.

Ένα τέτοιο σενάριο θα μπορούσε να οδηγήσει τη σύγκρουση σε νέα κατεύθυνση, ακόμη και σε εσωτερικό εμφύλιο πόλεμο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάτι τέτοιο, και το ιρανικό καθεστώς φαίνεται ικανό να αντέξει εβδομάδες αεροπορικών επιθέσεων, όσο σφοδρές κι αν είναι.

Ασύμμετρα αποτελέσματα και πολιτική φθορά

Η ασυμμετρία δεν αφορά μόνο τα μέσα, αλλά και τους στόχους. Για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, η «νίκη» σημαίνει αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη. Για το ιρανικό καθεστώς, η επιβίωση αρκεί για να θεωρηθεί νικηφόρα έκβαση. Η συνέχιση των επιθέσεων επ’ αόριστον δεν αποτελεί ρεαλιστική επιλογή.

Καθώς περισσότεροι Αμερικανοί πιλότοι ή στρατιώτες κινδυνεύουν και οι οικονομικές επιπτώσεις διογκώνονται, η στήριξη για έναν ακόμη ξένο πόλεμο μειώνεται δραματικά. Οι περιορισμοί αυτής της σύγκρουσης είναι αναπόφευκτοι· και όταν φτάσουν στο όριό τους, το ερώτημα παραμένει: αν το ιρανικό καθεστώς εξακολουθεί να στέκεται, τι θα ακολουθήσει;

