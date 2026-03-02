Στην πρώτη απευθείας ενημέρωση για τον πόλεμο στο Ιράν, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί δηλώσεις αυτή την ώρα από τον Λευκός Οίκος, στο περιθώριο της τελετής απονομής του Μεταλλίου της Τιμής.

Αρχικά ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι:«Το καθεστώς είχε ήδη πυραύλους ικανούς να χτυπήσουν την Ευρώπη και τις βάσεις μας και σύντομα θα είχε πυραύλους ικανούς να φτάσουν στην όμορφη Αμερική μας».

«Αυτή ήταν η τελευταία και καλύτερη ευκαιρία μας να πλήξουμε και να εξαλείψουμε τις ανυπόφορες απειλές που θέτει αυτό το άρρωστο και μοχθηρό καθεστώς», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου.

Ο Αμερικανός ηγέτης τόνισε ότι οι στόχοι της επιχείρησης είναι «σαφείς», με πρώτο σκοπό την καταστροφή των πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν και πρόσθεσε ότι:«Δεύτερον, εξουδετερώνουμε το ναυτικό τους έχουμε ήδη καταστρέψει δέκα πλοία, τα οποία βρίσκονται στον βυθό της θάλασσας. Τρίτον, διασφαλίζουμε ότι ο νούμερο ένα υποστηρικτής της τρομοκρατίας στον κόσμο δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο».

Ακόμη, ο Τραμπ είπε ότι ο πόλεμος μπορεί να διαρκέσει 4-5 εβδομάδες αλλά ότι μπορεί να διαρκέσει περισσότερο.

Επίσης ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος δήλωσε ότι οι στόχοι της επιχείρησης στο Ιράν είναι «σαφείς», περιλαμβάνοντας «την καταστροφή των πυραυλικών ικανοτήτων της χώρας» και «την εξόντωση του Ναυτικού τους», πέρα από το να εμποδιστεί το Ιράν να αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα.

Υπογρμάμμισε ότι η χώρα «δεν μπορεί να συνεχίσει να εξοπλίζει, χρηματοδοτεί και κατευθύνει τρομοκρατικές στρατιές εκτός των συνόρων της».