- «Το μεγάλο κύμα επίθεσης στο Ιράν έρχεται σύντομα», λέει ο Τραμπ την ίδια ώρα που δεν αποκλείει να στείλει χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν
- Με αμυντικές επιχειρήσεις θα συμμετάσχει η Βρετανία, «δεν υπάρχουν αμερικανικά βομβαρδιστικά στην Κύπρο», είπε ο Στάρμερ
- Δύο ελληνικές φρεγάτες και τέσσερα F-16 στην Κύπρο – Οι δηλώσεις Δένδια
- Το Ιράν συνεχίζει να πλήττει το Ισραήλ και τις αμερικανικές εγκαταστάσεις στον Κόλπο, καθώς ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται σε όλη την περιοχή εν μέσω εντεινόμενων ισραηλινών και αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν.
- Στο Ιράν, οι κοινές επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 555 ανθρώπους, ενώ ο επικεφαλής ασφαλείας Αλί Λαριτζανί διέψευσε τους ισχυρισμούς των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ότι είχε κάνει νέα προσπάθεια για επανέναρξη των πυρηνικών συνομιλιών με την Ουάσινγκτον.
- Στο Κουβέιτ, το Υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι «αρκετά» αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη συνετρίβησαν στη χώρα, με όλο το πλήρωμα να επιζεί. Ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι τα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν κατά λάθος από την αεράμυνα του Κουβέιτ.
- Στον Λίβανο, τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις που εξαπολύθηκαν μετά την εκτόξευση μπαράζ ρουκετών από τη Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου ανακοίνωσε απαγόρευση των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της Χεζμπολάχ.
Στην πρώτη απευθείας ενημέρωση για τον πόλεμο στο Ιράν, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί δηλώσεις αυτή την ώρα από τον Λευκός Οίκος, στο περιθώριο της τελετής απονομής του Μεταλλίου της Τιμής.
Αρχικά ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι:«Το καθεστώς είχε ήδη πυραύλους ικανούς να χτυπήσουν την Ευρώπη και τις βάσεις μας και σύντομα θα είχε πυραύλους ικανούς να φτάσουν στην όμορφη Αμερική μας».
«Αυτή ήταν η τελευταία και καλύτερη ευκαιρία μας να πλήξουμε και να εξαλείψουμε τις ανυπόφορες απειλές που θέτει αυτό το άρρωστο και μοχθηρό καθεστώς», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στην Ανατολική Αίθουσα του Λευκού Οίκου.
Ο Αμερικανός ηγέτης τόνισε ότι οι στόχοι της επιχείρησης είναι «σαφείς», με πρώτο σκοπό την καταστροφή των πυραυλικών δυνατοτήτων του Ιράν και πρόσθεσε ότι:«Δεύτερον, εξουδετερώνουμε το ναυτικό τους έχουμε ήδη καταστρέψει δέκα πλοία, τα οποία βρίσκονται στον βυθό της θάλασσας. Τρίτον, διασφαλίζουμε ότι ο νούμερο ένα υποστηρικτής της τρομοκρατίας στον κόσμο δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο».
Ακόμη, ο Τραμπ είπε ότι ο πόλεμος μπορεί να διαρκέσει 4-5 εβδομάδες αλλά ότι μπορεί να διαρκέσει περισσότερο.
