Φτάσαμε μία ημέρα πριν από τις μεγάλες μάχες της Euroleague στο Final Four Athens. Οι προπονητές και παίκτες έχουν την τιμητική τους, όπως άλλωστε και οι εκπρόσωποι του Τύπου.

Στο πρόγραμμα βρίσκονται οι Συνεντεύξεις Τύπου των πρωταγωνιστών. Από το tanea.gr μπορείτε να δείτε φωτογραφίες και βίντεο από τον χώρο της Συνέντευξης Τύπου, όπου θα μιλήσουν οι Μπαρτζώκας, Γιασικεβίτσιους και όχι μόνο.

Οι εκπρόσωποι του Τύπου χρειάζονται αρκετή υπομονή για να περάσουν τον έλεγχο και να εισέλθουν στο χώρο του «Ωνάση Στέγη».

Δείτε από κοντά το τρόπαιο του νικητή.

Φυσικά υπάρχουν αρκετοί Legends της Euroleague, όπως οι Γιώργος Πρίντεζης, Δημήτρης Διαμαντίδης, Σοφοκλής Σχορτσιανίτης και Θοδωρής Παπαλουκάς, που θα ακούσουν τα όσα σημαντικά έχουν να πουν οι πρωταγωνιστές των 4 φιναλίστ.

