Το Κογκρέσο των ΗΠΑ πρόκειται να ψηφίσει αργότερα αυτή την εβδομάδα ένα ψήφισμα που θα μπορούσε να αναγκάσει τον Πρόεδρο Τραμπ να σταματήσει τη στρατιωτική δράση κατά του Ιράν. Αυτό έρχεται σε συνέχεια της επίθεσης στο Ιράν, μια κίνηση που αποφάσισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χωρίς την σύμφωνη γνώμη του Κογκρέσου. Γεννάται έτσι το εξής συνταγματικό δίλημμα: Μπορεί να εμποδίσει το Κογκρέσο στην πράξη τον Ντόναλντ Τραμπ;

Το ψήφισμα περί Πολεμικών Εξουσιών περιορίζει την ικανότητα ενός προέδρου των ΗΠΑ να στέλνει στρατεύματα στο εξωτερικό χωρίς τη σαφή έγκριση του Κογκρέσου.

Αρκετά μέλη του Κογκρέσου, πολλά από τα οποία είναι Δημοκρατικοί, έχουν χαρακτηρίσει την απόφαση του Τραμπ να ξεκινήσει πόλεμο κατά του Ιράν ως παράνομη. Ο Τραμπ και ανώτεροι κυβερνητικοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι έπρεπε να ενεργήσουν λόγω άμεσης απειλής αναφέρει το aljazeera.com.

Από την Τρίτη, ο αριθμός των νεκρών αμάχων από τις κοινές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν έχει ξεπεράσει τους 550.

Σύμφωνα με τον νόμο, ο πρόεδρος «θα πρέπει σε κάθε δυνατή περίπτωση να συμβουλεύεται το Κογκρέσο πριν θέσει τις Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε εχθροπραξίες ή σε καταστάσεις όπου η άμεση εμπλοκή υποδεικνύεται σαφώς από τις περιστάσεις».

Απαιτεί επίσης από τον πρόεδρο να ειδοποιεί το Κογκρέσο εντός 48 ωρών για οποιαδήποτε τέτοια ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων χωρίς προηγούμενη κήρυξη πολέμου από το Κογκρέσο, με αιτιολόγηση της συνταγματικής και νομοθετικής εξουσίας για τις ενέργειες.

Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι η στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν περιορίζεται σε αεροπορικές επιθέσεις και ότι δεν εμπλέκονται χερσαίες δυνάμεις.

Είναι η δεύτερη φορά σε λιγότερο από ένα χρόνο που μέλη του Κογκρέσου εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του Ιράν χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Τον Ιούνιο του 2025, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν επίσης θανατηφόρες επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Φορντόου, το Νατάνζ και το Ισφαχάν, καθώς και σε αρκετούς στόχους στην ιρανική πρωτεύουσα Τεχεράνη, σκοτώνοντας εκατοντάδες ανθρώπους.

Μπορεί να εμποδίσει αυτό στην πράξη τον Τραμπ;

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε στην επίθεση χωρίς να παρουσιάσει επιχειρήματα στον αμερικανικό λαό και χωρίς οποιαδήποτε μορφή έγκρισης από τους εκλεγμένους εκπροσώπους του. Η έναρξη των εχθροπραξιών («Operation Epic Fury», “Επιχείρηση Επική Οργή”) αποτελεί την κορύφωση δεκαετιών διεύρυνσης των προεδρικών εξουσιών σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Ο Τραμπ επί της ουσίας ξεκίνησε πόλεμο χρησιμοποιώντας στρατιωτική ισχύ όπως ο ίδιος κρίνει σκόπιμο, αναφέρει το The Atlantic.

Λίγες είναι οι νομικές επιλογές που υπάρχουν και αυτές είναι φορτωμένες με τους δικούς τους κινδύνους. Το Κογκρέσο θα μπορούσε να αποφασίσει να διακόψει τη χρηματοδότηση του πολέμου, κάτι που σε αυτή τη φάση θα μπορούσε να αποδειχθεί εξίσου απερίσκεπτο με το να ξεκινήσει κανείς έναν πόλεμο. Οι άνδρες και οι γυναίκες που βρίσκονται στο εξωτερικό δεν επέλεξαν οι ίδιοι να πάνε, και θα έπρεπε τουλάχιστον να τους επιτραπεί να εκτελέσουν τις αποστολές τους χωρίς τον φόβο ότι το Κογκρέσο θα «κλείσει τη στρόφιγγα» και θα κόψει κάθε χρηματοδότηση. Θα μπορούσε επίσης να περάσει ένα ψήφισμα που θα απαιτεί άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών — κι αυτό, όμως, είναι μια κίνηση υψηλού ρίσκου.

Όλες οι εξελίξεις στο live blog των «Νέων»

Τι επιβάλλει το «Ψήφισμα περί Πολεμικών Εξουσιών» και γιατί είναι στην πράξη ανεπαρκές

Αν το Κογκρέσο τελικά επικαλεστεί το War Powers Resolution του 1973 και πάλι δεν αποκλείεται να το παρακάμψει ο Τραμπ. Το War Powers Resolution «Ψήφισμα περί Πολεμικών Εξουσιών» υιοθετήθηκε το 1973, στις τελευταίες ημέρες του Πολέμου του Βιετνάμ. Το ψήφισμα/πλαίσιο επιβάλλει τα εξής όρια στην εξουσία των προέδρων να διεξάγουν πόλεμο:

«Οι συνταγματικές εξουσίες του Προέδρου ως Ανώτατου Διοικητή (Commander-in-Chief) να εισάγει τις Ένοπλες Δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε εχθροπραξίες, ή σε καταστάσεις όπου οι περιστάσεις δείχνουν σαφώς ότι επίκειται άμεση εμπλοκή σε εχθροπραξίες, ασκούνται μόνο κατόπιν: (1) κήρυξης πολέμου, (2) ειδικής νομοθετικής εξουσιοδότησης, ή (3) εθνικής έκτακτης ανάγκης που προκλήθηκε από επίθεση κατά των Ηνωμένων Πολιτειών, των εδαφών ή κτήσεών τους, ή κατά των ενόπλων δυνάμεών τους.»

Αυτό φαίνεται αρκετά απλό: εκτός αν το Κογκρέσο κηρύξει πόλεμο ή ψηφίσει κάποιον νόμο, ή αν οι Ηνωμένες Πολιτείες δεχθούν επίθεση, ο πρόεδρος δεν μπορεί να στείλει αμερικανικές δυνάμεις σε κίνδυνο.

Απλό, αλλά —στην πράξη— ανεπαρκές. Οι πρόεδροι το έχουν παρακάμψει αξιοποιώντας το τελευταίο σκέλος περί «εθνικών εκτάκτων αναγκών» για να δικαιολογήσουν τη χρήση βίας. Πολλοί ανώτατοι διοικητές έχουν επίσης —και ορθά— επισημάνει ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν στρατιωτική ισχύ προς υποστήριξη υφιστάμενων συνθηκών (οι οποίες αποτελούν «υπέρτατο νόμο της χώρας»), όταν ένας σύμμαχος ζητά αμερικανική βοήθεια.

Σχεδόν μια δεκαετία πριν υπάρξει το War Powers Resolution, ο Πρόεδρος Λίντον Μπ. Τζόνσον κλιμάκωσε την εμπλοκή των ΗΠΑ στο Βιετνάμ επικαλούμενος αυτοάμυνα — είπε ότι αμερικανικά πλοία δέχθηκαν πυρά στον Κόλπο του Τόνκιν από τους Βορειοβιετναμέζους — καθώς και την ανάγκη να τηρηθεί μια συμμαχική/συνθηκολογική δέσμευση προς το Νότιο Βιετνάμ. Το Κογκρέσο τον «αντάμειψε» με την ανοιχτού τέλους Tonkin Gulf Resolution, η οποία τον εξουσιοδοτούσε, «ως Ανώτατο Διοικητή», να λάβει «όλα τα αναγκαία μέτρα για να απωθήσει οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση κατά των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών και να αποτρέψει περαιτέρω επιθετικότητα».

Πολλοί στο Κογκρέσο μετάνιωσαν που έδωσαν στον Τζόνσον αυτή τη λευκή επιταγή και, έως το 1973, οι Αμερικανοί νομοθέτες συνειδητοποίησαν ότι ίσως το να μοιράζουν στους προέδρους «εξουσιοδοτήσεις για όλα τα αναγκαία μέτρα» δεν είναι και η καλύτερη ιδέα. Έτσι, κατήργησαν την Tonkin Gulf Resolution το 1971 και αργότερα ψήφισαν το War Powers Resolution. Ο Πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον άσκησε βέτο στο ψήφισμα/νόμο, επικαλούμενος —μεταξύ άλλων— ζητήματα συνταγματικότητας και σύνεσης, αλλά το Κογκρέσο του 1973 δεν είχε διάθεση να δεχθεί μαθήματα από τον Νίξον και υπερψήφισε το βέτο του.

Το πρόβλημα είναι ότι το War Powers Resolution είναι ταυτόχρονα πολύ αδύναμο και πολύ ισχυρό. Από τη μία πλευρά, απαιτεί από τον πρόεδρο να «διαβουλεύεται» με το Κογκρέσο μόνο «εφόσον είναι δυνατόν». Από την άλλη, θέτει ένα αυστηρό χρονόμετρο στη στρατιωτική δράση: μέσα σε 60 ημέρες από την ενημέρωση του Κογκρέσου, ο πρόεδρος «οφείλει να τερματίσει οποιαδήποτε χρήση των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών στην οποία αναφέρεται η σχετική έκθεση», εκτός αν το Κογκρέσο κηρύξει πόλεμο, παρατείνει την προθεσμία ή δεν μπορεί να συνεδριάσει λόγω εχθρικής επίθεσης. (Αυτό είναι διάταξη της εποχής του Ψυχρού Πολέμου: το Κογκρέσο δεν μπορεί να συνεδριάσει και να εγκρίνει στρατιωτική δράση αν έχει… εξαϋλωθεί από πυρηνικό πλήγμα.)

Ο νόμος, που γράφτηκε πριν από μισό αιώνα για να αποτρέψει έναν μελλοντικό Τζόνσον ή Νίξον, είναι κακοδιατυπωμένος, και ακόμη και σήμερα τα μέλη του Κογκρέσου διαφωνούν για το τι ακριβώς σημαίνει. (Χθες, για παράδειγμα, ο γερουσιαστής Κρις Μέρφι από το Κονέκτικατ επέπληξε τον βουλευτή Μάικ Λόουλερ από τη Νέα Υόρκη ότι απομονώνει επιλεκτικά («cherry-picks») ορισμένα σημεία της διατύπωσης.) Αν υποθέσουμε ότι το Κογκρέσο δεν ψηφίσει νόμο που να τερματίζει την επιχείρηση, ο Τραμπ, θεωρητικά, έχει σχεδόν άλλους δύο μήνες για να συνεχίσει τις επιχειρήσεις.

Αυτό το χρονικό όριο είναι, γενικά, κακή ιδέα. Στέλνει στον αντίπαλο το μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μόνο δύο μήνες να πολεμήσουν πριν οι νομοθετικός και εκτελεστικός κλάδος ενδεχομένως συγκρουστούν μεταξύ τους. Σε κάθε περίπτωση, ικανοί στρατηγικοί σχεδιαστές δεν βάζουν «ημερομηνίες λήξης» στις επιχειρήσεις τους· τέτοιου είδους όρια δίνουν στον αντίπαλο κίνητρο να διαπραγματευτεί με κακή πίστη, να διεξαγάγει επιχειρήσεις επιρροής/πληροφόρησης απέναντι στους Αμερικανούς ψηφοφόρους — ή ίσως να ανεβάσει το επίπεδο της βίας, ελπίζοντας ότι τα νεύρα του Κογκρέσου θα κλονιστούν τόσο πολύ ώστε ακόμη και ο πιο αποφασισμένος πρόεδρος να μην μπορεί να κρατήσει ενωμένο έναν πολιτικό συνασπισμό εν καιρώ πολέμου.

«Είμαι εξοικειωμένος με αυτά τα επιχειρήματα, διότι τα είχα διατυπώσει το 1990 προς τον προϊστάμενό μου, τον αείμνηστο γερουσιαστή Τζον Χάιντς, όταν ήμουν προσωπικός του σύμβουλος για θέματα εθνικής ασφάλειας και άμυνας. Εκείνη την περίοδο, ο Χάιντς και μια μικρή ομάδα Ρεπουμπλικανών γερουσιαστών ήθελαν να επικαλεστούν το War Powers Resolution, καθώς ο Πρόεδρος Τζορτζ Χ. Ου. Μπους όδευε προς πόλεμο κατά του Ιράκ. Ο Χάιντς στήριζε τις προθέσεις του Μπους και επιθυμούσε να αποτρέψει οποιαδήποτε αμφισβήτηση της εξουσίας του. Το War Powers Resolution είναι νόμος του κράτους, μου είπε ο γερουσιαστής — δεν θα βοηθούσε λοιπόν τον Μπους αν το Κογκρέσο εκπλήρωνε το καθήκον του και το επικαλούνταν;» γράφει μεταξύ άλλων ο Tom Nichols στο The Atlantic.

Και συνεχίζει: «Τότε ανησυχούσα πολύ λιγότερο για «απείθαρχους» ή ανεξέλεγκτους προέδρους, αλλά ανησυχούσα έντονα για το ενδεχόμενο να τεθεί χρονικό όριο σε έναν πόλεμο με σκοπό την εκδίωξη του Ιράκ από το Κουβέιτ. (Ο γερουσιαστής Χάιντς απεβίωσε πριν από 35 χρόνια, οπότε δεν αποκαλύπτω κάποιο μυστικό.) Του είπα ότι θεωρούσα το ψήφισμα αμφίβολης συνταγματικότητας, αλλά —ακόμη σημαντικότερο— τον ρώτησα αν ήταν διατεθειμένος να δώσει μια σκληρή κοινοβουλευτική μάχη, δύο μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, για να παρατείνει την εξουσιοδότηση του Μπους. Εκείνη την εποχή οι Ρεπουμπλικανοί ήταν μειοψηφία στο Κογκρέσο, και συζητήσαμε πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί μια τόσο χαοτική πολιτική σύγκρουση εν μέσω πολέμου. Ο ίδιος και οι άλλοι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές εγκατέλειψαν τελικά την ιδέα.

Στο τέλος, πάντως, δεν είχε σημασία. Μια ημέρα, μετά από γεύμα με τον Μπους, ο Χάιντς μου είπε ότι ο πρόεδρος ήταν αποφασισμένος να εκδιώξει τον Σαντάμ Χουσεΐν από το Κουβέιτ, ακόμη κι αν αυτό οδηγούσε τελικά στην καθαίρεσή του (impeachment), ανεξαρτήτως του τι θα έλεγε εν τω μεταξύ το Κογκρέσο. Ωστόσο, ο Μπους πράγματι προσέφυγε στο Κογκρέσο και εξασφάλισε ψηφίσματα υποστήριξης και από τα δύο σώματα λίγο πριν την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, τον Ιανουάριο του 1991» τόνισε.

Ο Τραμπ δεν αντιμετωπίζει τέτοιου είδους ανησυχίες περί καθαίρεσης σήμερα όπως υπογραμμίζει ο ίδιος. Οι Ρεπουμπλικανοί ελέγχουν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου και ο ίδιος διατηρεί σιδηρά επιρροή στο κόμμα του (τουλάχιστον έως τον Νοέμβριο). Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει: διαθέτει το Κογκρέσο κάποια πραγματική δυνατότητα να συγκρατήσει τον Τραμπ, ο οποίος έχει χρησιμοποιήσει στρατιωτική ισχύ περισσότερες φορές και σε περισσότερα μέτωπα μέσα σε μόλις έναν χρόνο από οποιονδήποτε προκάτοχό του;

Το χαρτί που μπορεί να παίξει το Κογκρέσο

Τουλάχιστον, το Κογκρέσο θα μπορούσε να αξιοποιήσει την απειλή του «χρονόμετρου» που θέτει το War Powers Resolution ώστε να απαιτήσει ακροάσεις και κάποιες εξηγήσεις. Ο Τραμπ και οι συνεργάτες του μέχρι στιγμής έχουν εξηγήσει σχεδόν τίποτα για τη λογική και τη σκοπιμότητα του πολέμου. (Ο υπουργός Άμυνας, εν τω μεταξύ, έκανε σήμερα μια ενημέρωση που στην ουσία ισοδυναμούσε με μια δόση ανούσιου «στήθους έξω» και λεονταρισμών περί του ότι πολεμούν «για να νικήσουν», χωρίς να δεσμεύονται από «ανόητους κανόνες εμπλοκής».) Και η επίκληση του War Powers Resolution θα ήταν πολύ λιγότερο επικίνδυνη τώρα, δεδομένου ότι ο ιρανικός στρατός έχει σε μεγάλο βαθμό ηττηθεί και οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν πλήρη έλεγχο του ιρανικού εναέριου χώρου.

Το Κογκρέσο ετοιμάζεται πλέον να συζητήσει το War Powers Resolution, όμως το γεγονός ότι χρειάζεται καν αυτή η συζήτηση υπενθυμίζει πόσο πολύ η λειτουργία της αμερικανικής δημοκρατίας ιστορικά στηρίχθηκε όχι τόσο στο γράμμα του νόμου όσο στην εμπιστοσύνη, στους άγραφους κανόνες και στη στοιχειώδη ευπρέπεια. Το Κογκρέσο δεν θα έπρεπε να είναι αναγκασμένο να διαφωνεί για το αν θα ενεργοποιήσει το War Powers Resolution — και ασφαλώς όχι εν μέσω σύγκρουσης. Καλύτεροι πρόεδροι, ακόμη και όταν καταχράστηκαν την εξουσία τους, απέφυγαν μια τέτοια μάχη πηγαίνοντας στο Κογκρέσο, απευθυνόμενοι στον αμερικανικό λαό και οικοδομώντας μια συναίνεση για δράση. Ο Τραμπ, αντίθετα, έριξε Αμερικανούς στρατιωτικούς στη φωτιά της μάχης — και προκάλεσε τους πάντες να τον σταματήσουν.

Προς το παρόν, το Κογκρέσο μπορεί να προσπαθήσει, έστω, να χρησιμοποιήσει τον νόμο για να περιορίσει τον Τραμπ και να τον υποχρεώσει να απαντήσει σε ερωτήματα για έναν πόλεμο που ξεκίνησε μόνος του. Όμως η «Operation Epic Fury» θα έπρεπε επίσης να ωθήσει τους νομοθέτες να σκεφτούν μελλοντικούς τρόπους ώστε οι προεδρικές εξουσίες διεξαγωγής πολέμου να επανέλθουν εντός των ορίων μιας σκεπτόμενης, συνταγματικής δημοκρατίας.