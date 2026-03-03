Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι: «Θα ολοκληρώσουμε τον πόλεμο υπό τους όρους του “America First” που θα επιλέξει ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κανενός άλλου – όπως πρέπει», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας στο Πεντάγωνο

Η δήλωσή του, ωστόσο, θύμισε μοιραία μια άλλη υπόσχεση, διατυπωμένη το 2001

«Αυτή η σύγκρουση ξεκίνησε με τον χρόνο και τους όρους άλλων θα τελειώσει με τρόπο και σε ώρα της δικής μας επιλογής», είχε πει τότε ο πρόεδρος Τζορτζ Ου. Μπους σε ένα έθνος συγκλονισμένο από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου. Λίγο αργότερα, οι ΗΠΑ εισήλθαν σε ατέρμονους πολέμους που διήρκεσαν σχεδόν δύο δεκαετίες.

Η ιστορία φαίνεται να επαναλαμβάνεται, ενισχύοντας τους φόβους ότι η παρούσα κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει διδαχθεί τα αιματηρά μαθήματα του πρόσφατου παρελθόντος.

Η επικίνδυνη κλιμάκωση

Το μέγεθος του ρίσκου που αναλαμβάνει ο Τραμπ με την έναρξη ενός πολέμου στο πλευρό του Ισραήλ ο οποίος ήδη οδήγησε στη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ αποτυπώνεται στις πιθανές συνέπειες.

Ο κίνδυνος είναι ο πόλεμος, που είναι βασισμένος σε ένα αμφισβητούμενο σκεπτικό, να εξαπλώσει το χάος στη ευρύτερη Μέση Ανατολή, προκαλώντας χιλιάδες θύματα αμάχων και νέες τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον Αμερικανών στο μέλλον.

Ωστόσο, υπάρχει και ένα εναλλακτικό σενάριο: ο πρόεδρος που τόλμησε επίθεση στο Ιράν θα μπορούσε να πετύχει στρατηγική νίκη, εάν εξουδετερώσει μια εχθρική δύναμη σχεδόν πέντε δεκαετιών και πυροδοτήσει την απαρχή της ελευθερίας στο Ιράν.

«Αυτός ο πόλεμος που ξεκίνησε ο Τραμπ είναι αδικαιολόγητος και παράνομος. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα αποτύχει», δήλωσε ο ιστορικός και αναλυτής εξωτερικής πολιτικής Μαξ Μπουτ σε τηλεδιάσκεψη του Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων, επικρίνοντας τον πρόεδρο για αλαζονεία.

Η πορεία του πολέμου και τα πιθανά σενάρια

Καθώς ο πόλεμος μπαίνει στην τέταρτη ημέρα, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεσμεύονται να εντείνουν τις επιχειρήσεις, ενώ η ηγεσία της Τεχεράνης δείχνει αποφασισμένη να προκαλέσει περιφερειακή αναταραχή.

Τρία ευρύτερα αποτελέσματα διαγράφονται στον ορίζοντα:

Το πιο αισιόδοξο σενάριο: οι αεροπορικές επιθέσεις κατά των μηχανισμών καταστολής του ιρανικού κράτους να προκαλέσουν λαϊκή εξέγερση και τη γέννηση ενός νέου Ιράν.

Ένα πιο περίπλοκο, αλλά πιθανότερο ενδεχόμενο: οι εναπομείναντες ηγέτες του Ιράν συγκροτούν νέο καθεστώς, ενώ η αμερικανική επιχείρηση αποδυναμώνει την πυρηνική και στρατιωτική του ισχύ. Αν και αυτό μπορεί να θεωρηθεί αποδεκτό από το Ισραήλ, ενδέχεται να οδηγήσει σε μελλοντικές συγκρούσεις.

Το χειρότερο σενάριο: το Ιράν να βυθιστεί σε χάος, παρόμοιο με της Λιβύης, με εμφύλια σύγκρουση, προσφυγική κρίση και κίνδυνο εξτρεμιστικών ομάδων να αποκτήσουν πρόσβαση σε ουράνιο.

Ασάφεια και πολιτικοί κίνδυνοι

Η ασάφεια των στόχων της κυβέρνησης προκαλεί σύγχυση στους Αμερικανούς. Ο Τραμπ μιλά για αλλαγή καθεστώτος και ελευθερία για τους Ιρανούς, ενώ έχει δεσμευτεί να καταστρέψει ένα πυρηνικό πρόγραμμα που ήδη είχε δηλώσει ότι εξουδετέρωσε.

Ο Χεγκσέθ υπογράμμισε την ανάγκη εκδίκησης για τις αμερικανικές απώλειες από ιρανικές επιθέσεις, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υποστήριξε πως ο προληπτικός πόλεμος ήταν αναγκαίος, καθώς το Ισραήλ σχεδίαζε επίθεση που θα έθετε σε κίνδυνο αμερικανικά στρατεύματα.

Η γερουσιαστής Τζιν Σαχίν δήλωσε στο CNN: «Δεν υπάρχει σαφής στρατηγική. Χρειαζόμαστε από τον πρόεδρο να μας πει τι ακριβώς θέλει».

Οι ιστορικοί παραλληλισμοί

Η ιστορία δείχνει ότι οι αεροπορικές επιθέσεις σπάνια οδηγούν σε σταθερή αλλαγή καθεστώτος. Παρότι ο Τραμπ επιμένει ότι δεν θα «βαρεθεί», πολλοί αμφιβάλλουν για τη διάρκεια της δέσμευσής του εάν το καθεστώς επιβιώσει.

Ορισμένοι αναλυτές συγκρίνουν τη στρατηγική αυτή με την περίπτωση της Βενεζουέλας, όπου η ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο οδήγησε στη συνεργασία της Ουάσιγκτον με την ενδιάμεση ηγεσία της Ντέλσι Ροντρίγκεζ. Ωστόσο, στο Ιράν δεν υπάρχουν αντίστοιχες φιγούρες για συνεργασία.

Ο πρώην αξιωματούχος Έλιοτ Έιμπραμς εκτιμά ότι το Ιράν, ακόμη κι αν επιβιώσει, θα εξέλθει «βαθιά αλλαγμένο» και χωρίς πραγματικά ανώτατο ηγέτη, ενώ η στρατιωτική του ικανότητα θα έχει εξανεμιστεί.

Το πολιτικό τίμημα

Η παρατεταμένη εμπλοκή στο Ιράν θα μπορούσε να ασκήσει τεράστια πολιτική πίεση στον Τραμπ, ειδικά σε χρονιά ενδιάμεσων εκλογών, όπου χρειάζεται μια γρήγορη νίκη.

Δημοσκόπηση του CNN δείχνει ότι σχεδόν έξι στους δέκα Αμερικανούς διαφωνούν με την απόφαση για στρατιωτική δράση. Αν οι επιπτώσεις φτάσουν στην οικονομία, η στήριξη ακόμη και από τους Ρεπουμπλικανούς θα μπορούσε να μειωθεί.

Τέλος, η σύγχρονη αμερικανική ιστορία αποδεικνύει ότι οι πόλεμοι δεν χάνονται μόνο στα μέτωπα, αλλά και στην κοινή γνώμη. Και, παρά τις διαβεβαιώσεις του Χεγκσέθ, κανείς δεν μπορεί ακόμη να γνωρίζει πώς θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος.

Πηγή: CNN

