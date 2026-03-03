Εντείνεται ο κίνδυνος γενικευμένης σύρραξης στη Μέση Ανατολή, την ώρα που το Ισραήλ εξαπολύει συνεχείς επιθέσεις στη Βηρυτό. Ο ισραηλινός στρατός έχει εκδώσει απειλές για εκκένωση δεκάδων πόλεων και χωριών στο νότιο Λίβανο, καθώς κλιμακώνει τον πόλεμο εναντίον δυνάμεων της Χεζμπολάχ που βρίσκονται στην περιοχή.

«Πράξη πολέμου αν αναμειχθείτε» απειλεί την ΕΕ το Ιράν

Την ίδια στιγμή, το Ιράν απειλεί τις ευρωπαϊκές χώρες να μην αναμειχθούν στο πόλεμο, αφού η Γερμανία, η Γαλλία και η Μεγάλη Βρετανία δήλωσαν έτοιμες για «αμυντικές ενέργειες» για την εξουδετέρωση των ιρανικών στρατιωτικών ικανοτήτων.

«Θα συνιστούσε πολεμική ενέργεια. Κάθε ενέργεια αυτού του είδους κατά του Ιράν θα θεωρείτο κίνηση συνέργειας με τους επιτιθέμενους», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Ισμαΐλ Μπακαϊ κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Τεχεράνη για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή μετά την κοινή επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ κατά του Ιράν και τα ιρανικά αντίποινα.

«Αιώνια ντροπή σε όσους ισχυρίστηκαν ότι επιδιώκουν τη διπλωματία, αλλά, μπροστά στη λογική του Ιράν, υπέκυψαν και στράφηκαν στη στρατιωτική επιλογή», δήλωσε ο εκπρόσωπος Εσαμήλ Μπαγκαϊ.

Σχετικά με την κλιμάκωση των εντάσεων με τους γείτονες στη Μέση Ανατολή, τόνισε μόνο ότι η Τεχεράνη θεωρεί τον εαυτό της «προσηλωμένη στις ανθρωπιστικές αρχές».

«Το σιωνιστικό καθεστώς δεν διστάζει να προβεί σε κακόβουλες ενέργειες. Ζητώ από τους Άραβες φίλους μου να σκεφτούν προσεκτικά. Το καθεστώς δεν διστάζει να επεκτείνει το πεδίο του πολέμου, να δυσφημίσει το Ιράν και να διαπράξει εγκλήματα σε άλλες χώρες», υποστήριξε.

Ο Μπακαϊ δήλωσε επίσης ότι «το Ιράν είναι σήμερα η μόνη δύναμη που αντιστέκεται στο κακό», και αναφέρεται στις ΗΠΑ ως «τον διάβολο».

Το πρωί της Τρίτης, ο ισραηλινός στρατός προχώρησε σε χερσαία επέμβαση. Την ίδια ώρα, ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την Τεχεράνη, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP. Οι εκρήξεις ακούστηκαν στο βόρειο τμήμα της ιρανικής πρωτεύουσας, αλλά σε αυτό το στάδιο δεν μπορούσε να διευκρινιστεί ποιές περιοχές της πόλης επλήγησαν, σύμφωνα με τους δημοσιογράφους του AFP. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις στην Καράτζ, στο δυτικό τμήμα της Τεχεράνης, όπως και στην πόλη Ισφαχάν, στο κεντρικό τμήμα του Ιράν

Ο αριθμός των νεκρών στο Ιράν και το Λίβανο ξεπερνά τα 600 άτομα, περισσότερα από 555 μόνο στο Ιράν.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι στρατιώτες του έχουν αναπτυχθεί σε «πολλά σημεία» στο νότιο Λίβανο, παράλληλα με την εκστρατεία αεροπορικών πληγμάτων που διεξάγει από χθες, Δευτέρα, εναντίον της Χεζμπολάχ.

«Δεν είναι μια χερσαία επιχείρηση. Είναι ένα τακτικό μέτρο (…) που προορίζεται για να διασφαλίσει την ασφάλεια του λαού μας», δήλωσε στους δημοσιογράφους του ξένου Τύπου ο αντισυνταγματάρχης Ναντάβ Σοσάνι, διεθνής εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

«Τοποθετήσαμε στρατιώτες στη μεθοριακή ζώνη σε επιπλέον σημεία για να υπερασπισθούν τους αμάχους μας και να εμποδίσουν τη Χεζμπολάχ να τους επιτεθεί», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος. Ο ισραηλινός στρατός διατηρούσε στρατιώτες σε έξι θέσεις, τις οποίες θεωρεί στρατηγικής σημασίας στο λιβανικό έδαφος, μετά την κατάπαυση του πυρός του Νοεμβρίου 2024.

Iran 🇮🇷: footage some moments ago of strikes on Pardis, located northeast of Tehran. pic.twitter.com/4fNmeQIswo — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) March 3, 2026

Ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς ανακοίνωσε επίσης ότι ανέθεσε στον στρατό να «πάρει τον έλεγχο» νέων θέσεων στο Λίβανο.

«Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και εγώ αναθέσαμε στον ισραηλινό στρατό να προωθηθεί και να πάρει τον έλεγχο επιπλέον στρατηγικών θέσεων στον Λίβανο ώστε να εμποδισθούν οι επιθέσεις εναντίον μεθοριακών ισραηλινών οικισμών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός.

Η Χεζμπολάχ, από την πλευρά της, ανακοίνωσε σήμερα ότι στοχοθέτησε τρεις στρατιωτικές βάσεις στο Ισραήλ «ως απάντηση» στα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στο Λίβανο, κυρίως στα νότια προάστια της Βηρυτού που αποτελούν το προπύργιό της.

Σε ανακοινωθέντα της, η φιλοϊρανική οργάνωση δήλωσε πως «ως απάντηση στην εγκληματική ισραηλινή επίθεση που στοχοθέτησε δεκάδες πόλεις και χωριά του Λιβάνου, περιλαμβανομένων των νότιων προαστίων της Βηρυτού», οι μαχητές της χρησιμοποίησαν μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα για να πλήξουν τις αεροπορικές βάσεις του Ραμάτ Νταβίντ και του Μερόν στο Ισραήλ.

Η Χεζμπολάχ δήλωσε επίσης ότι στοχοθέτησε τη βάση του Νάφαχ στο κατεχόμενο συριακό Γκολάν.

Υποχωρεί ο στρατός του Λιβάνου στα σύνορα

Μάρτυρες από το νότιο Λίβανο αναφέρουν ότι ο λιβανικός στρατός έχει αποσυρθεί από τουλάχιστον επτά θέσεις κατά μήκος των συνόρων, καθώς οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις προχωρούν σε επιχειρήσεις στην περιοχή.

Λιβανέζοι αξιωματούχοι ανέφεραν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι οι ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποιούν εισβολές σε ορισμένα τμήματα των συνόρων.

Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF) ανακοίνωσαν ότι οι στρατιώτες τους πραγματοποιούν επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο λίγο πάνω από μία ώρα πριν.