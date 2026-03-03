Ενίσχυση της προστασίας των ανηλίκων στις δομές φιλοξενίας βρέθηκε στο επίκεντρο ενημερωτικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 3 Μαρτίου 2026, με πρωτοβουλία της Μονάδας Μητρώου Μη Κερδοσκοπικών Οργανώσεων και του Τμήματος Διαδικασιών και Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Υποστήριξης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Η εκδήλωση, μέρος του δομημένου διαλόγου του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, διεξήχθη στο αμφιθέατρο του υπουργείου, με παράλληλη διαδικτυακή μετάδοση.

Τη συνάντηση χαιρέτισαν ο γενικός γραμματέας Ευάλωτων Πολιτών και Θεσμικής Προστασίας Ηρακλής Μοσκώφ και η υποδιοικήτρια της Υπηρεσίας Δήμητρα Μαρία Νιούτσικου, η οποία εκπροσώπησε τον γενικό γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο Σπυρίδωνα Σταθούλη. Συνολικά συμμετείχαν 66 εκπρόσωποι από 43 εγγεγραμμένους φορείς του Μητρώου ΜΚΟ, γεγονός που υπογραμμίζει το αυξημένο ενδιαφέρον και τη συνεργασία Πολιτείας και κοινωνίας των πολιτών για την ενίσχυση της παιδικής προστασίας.

Κεντρικό θέμα αποτέλεσε η παρουσίαση της νέας Πολιτικής Παιδικής Προστασίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, η οποία αποσκοπεί στη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ανηλίκων που διαμένουν σε δομές φιλοξενίας. Παρουσιάστηκαν οι στρατηγικές πρόληψης, τα πρωτόκολλα αναγνώρισης και διαχείρισης περιστατικών, καθώς και το πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαίδευσης του προσωπικού, με έμφαση στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.

Οι διοργανωτές υπογράμμισαν τη σημασία του διαρκούς διαλόγου μεταξύ Δημόσιας Διοίκησης και ΜΚΟ, ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής και η άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων. Η συνάντηση λειτούργησε ως πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών, ενισχύοντας τους μηχανισμούς προστασίας και τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων.

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης δήλωσε ότι θα συνεχίσει τη στενή συνεργασία με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής της Πολιτικής Παιδικής Προστασίας, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών προς τα παιδιά και τις οικογένειές τους.