Η ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που δόθηκε στη δημοσιότητα, αποτελεί «κόλαφο για την κυβέρνηση Μητσοτάκη» και εμφανίζεται «ιδιαιτέρως αρνητική για τη χώρα μας», σύμφωνα με δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά.

Ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει ότι «δυστυχώς αποδεικνύεται πως με την κυβέρνηση Μητσοτάκη η χώρα μας έγινε ο καλύτερος “πελάτης” της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας». Προσθέτει πως «αυτή η εικόνα δεν αξίζει στην Ελλάδα, δεν αξίζει στους Έλληνες», τονίζοντας ότι «το απόστημα της διαφθοράς θα σπάσει μόνο με την πολιτική αλλαγή».

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, από τα στοιχεία της έκθεσης «προκύπτει πως οι ανοιχτές υποθέσεις που ερευνώνται στην Ελλάδα ανέρχονται σε 175, με τη συνολική εκτιμώμενη ζημία να αγγίζει το ιλιγγιώδες ποσό των 2,68 δισεκατομμυρίων ευρώ». Το εύρος των ερευνών, όπως υπογραμμίζει, καλύπτει σχεδόν κάθε τομέα της δημόσιας δραστηριότητας – από την παιδεία και τη μετανάστευση έως την πληροφορική, τις υποδομές και το εμπόριο.

Για το 2025, η έκθεση αναφέρει ότι «η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προχώρησε στο άνοιγμα 117 νέων υποθέσεων στην Ελλάδα, με το συνολικό ύψος της εκτιμώμενης ζημίας για τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αγγίζει το 1,02 δισ. ευρώ». Όπως σημειώνει ο κ. Τσουκαλάς, «από 53 έρευνες που ήταν σε εξέλιξη το 2023 και αφορούσαν ζημία 700 εκατομμυρίων ευρώ, το 2025 οι εν εξελίξει έρευνες έχουν τριπλασιασθεί φτάνοντας τις 175 με εκτιμώμενη ζημία ύψους 2,68 δισ.».

Ο κ. Τσουκαλάς αναφέρει ότι «η ενεργοποίηση των ερευνών για αυτές τις υποθέσεις προήλθε από ένα ευρύ δίκτυο αναφορών και ελέγχων». Ειδικότερα, όπως παραθέτει:

«-100 περιπτώσεις βασίστηκαν σε στοιχεία, που διαβίβασαν οι ελληνικές εθνικές αρχές.

-76 αναφορές κατατέθηκαν από ιδιώτες, αναδεικνύοντας τον ρόλο των πολιτών στην αποκάλυψη της διαφθοράς.

-18 υποθέσεις ξεκίνησαν αυτεπάγγελτα από τους ίδιους τους Ευρωπαίους εισαγγελείς.

-7 υποθέσεις προήλθαν από καταγγελίες θεσμικών οργάνων και υπηρεσιών της ΕΕ».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι «η σύγκριση της χώρας μας με άλλες ευρωπαϊκές χώρες με αντίστοιχο πληθυσμό είναι συντριπτική εναντίον μας». Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι «η Τσεχία έχει 136 έρευνες σε εξέλιξη με εκτιμώμενη ζημία ύψους 136 εκατομμυρίων ευρώ, η Πορτογαλία 102 έρευνες σε εξέλιξη με εκτιμώμενη ζημία ύψους 952,2 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ η Σουηδία 20 υποθέσεις ελέγχου σε εξέλιξη με εκτιμώμενη ζημία ύψους 182 εκατομμυρίων ευρώ». «Και οι τρεις χώρες μαζί δεν φτάνουν την εκτιμώμενη ζημία, που αφορά τη χώρα μας», σχολιάζει.