Διευκρινίσεις σχετικά με το καθεστώς περιορισμού των μετακινήσεων αιγοπροβάτων σε περιοχές όπου έχουν εντοπιστεί κρούσματα ευλογιάς παρέχει η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα μέτρα και η οριοθέτηση των ζωνών προστασίας, επιτήρησης και περαιτέρω απαγόρευσης καθορίζονται με δεσμευτικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι ρυθμίσεις αυτές ισχύουν έως τα τέλη Απριλίου ή Ιουνίου, ανάλογα με την επιδημιολογική εξέλιξη της νόσου.

Ζώνες προστασίας και επιτήρησης

Η οριοθέτηση των ζωνών προστασίας (έως 5 χιλιόμετρα από τις μολυσμένες εκτροφές), επιτήρησης (5-20 χιλιόμετρα) και περαιτέρω απαγορευμένων ζωνών (20-40 χιλιόμετρα) γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανάλογα με τη γεωγραφική θέση των εκτροφών όπου έχει επιβεβαιωθεί κρούσμα ευλογιάς.

Για τις ζώνες αυτές εκδίδεται σχετική Εκτελεστική Απόφαση, η οποία είναι υποχρεωτικής εφαρμογής από το κράτος-μέλος. Τυχόν τροποποιήσεις των ορίων ή της διάρκειας εφαρμογής των μέτρων καθορίζονται επίσης από την Επιτροπή, βάσει της επιδημιολογικής εικόνας.

Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση «2026/458 σχετικά με την τροποποίηση της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2024/2207 για ορισμένα μέτρα έκτακτης ανάγκης σχετικά με την ευλογιά των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα» της 24ης Φεβρουαρίου 2026, τα μέτρα στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης ισχύουν έως τις 30 Απριλίου, εφόσον δεν υπάρξουν νέα κρούσματα. Στις περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες, τα μέτρα παρατείνονται έως τις 30 Ιουνίου.

Μετά τις 30 Απριλίου, οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης μεταπίπτουν σε περαιτέρω απαγορευμένες ζώνες εφόσον δεν εντοπιστούν νέα περιστατικά. Σε αυτή την περίπτωση, η αντίστοιχη Περιφερειακή Ενότητα χαρακτηρίζεται ως περαιτέρω απαγορευμένη μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Η εγκύκλιος της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής «Απαγορευμένες Ζώνες λόγω επιβεβαίωσης εστιών Ευλογιάς των προβάτων και αιγών στην Ελλάδα – Τροποποίηση της παρ. Α και της παρ. Β της με αριθ. πρωτ. 1750/388758/18.12.2023 εγκυκλίου», που εκδόθηκε στις 25 Φεβρουαρίου, περιγράφει αναλυτικά τις ζώνες προστασίας, επιτήρησης και περαιτέρω απαγορευμένων ζωνών σε όλη τη χώρα.

Μέτρα περιορισμού μετακινήσεων

Το ΥΠΑΑΤ υπενθυμίζει ότι τα μέτρα περιορισμού των μετακινήσεων αιγοπροβάτων στις παραπάνω ζώνες περιλαμβάνουν:

– Καθολική απαγόρευση όλων των μετακινήσεων αιγοπροβάτων εντός των ζωνών προστασίας, επιτήρησης και περαιτέρω απαγορευμένων περιοχών, με εξαίρεση τις μετακινήσεις προς σφαγή όπου έχει δοθεί σχετική έγκριση κατόπιν δειγματοληψίας σιέλου.

– Απαγόρευση κάθε μετακίνησης αιγοπροβάτων από τις απαγορευμένες ζώνες εκτός της περιμέτρου της περαιτέρω απαγορευμένης ζώνης, ανεξαρτήτως λόγου.

– Αυστηρή απαγόρευση βόσκησης στις ζώνες προστασίας, επιτήρησης και περαιτέρω απαγορευμένης ζώνης.

– Επιτρεπόμενες μετακινήσεις αιγοπροβάτων μόνο από ελεύθερες περιοχές προς προορισμό εντός απαγορευμένων ζωνών, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει άδεια από την αρμόδια αρχή και τα ζώα οδηγούνται απευθείας σε σφαγείο για άμεση σφαγή, έως τις προβλεπόμενες ημερομηνίες.

– Απαγόρευση οποιασδήποτε ανασύστασης εκτροφών αιγοπροβάτων σε περιοχές εντός περαιτέρω απαγορευμένων ζωνών.

– Απαγόρευση διέλευσης φορτίων ζώντων αιγοπροβάτων από τις ζώνες προστασίας, επιτήρησης και περαιτέρω απαγορευμένων περιοχών.

– Πλήρης απαγόρευση μετακινήσεων αιγοπροβάτων εντός της ελληνικής επικράτειας για συμμετοχή σε εκθέσεις ζώων, πανηγύρια, αγορές, εορταστικές εκδηλώσεις και άλλες συναθροίσεις.