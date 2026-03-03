Καλή σας μέρα και καλώς ήλθατε στη σημερινή ειδική ενημέρωση του Υπουργείου Εξωτερικών που αφορά αποκλειστικά στις εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Ξεκινώ με μια δήλωση σχετικά με τη θέση της Ελλάδας ως προς τις τελευταίες εξελίξεις:

Η Ελλάδα παρακολουθεί τις εξελίξεις στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή.

Εκφράζουμε την ανησυχία για την κατάσταση στην περιοχή. Καλούμε όλα τα μέρη σε άμεση αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση, ώστε να αποφευχθεί μια περιφερειακή ανάφλεξη, με δυνητικά σοβαρές συνέπειες για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

Καλούμε σε πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.

Στηρίζουμε τη διπλωματία. Βιώσιμες λύσεις στις προκλήσεις ασφαλείας της περιοχής μπορεί να επιτευχθούν μόνο μέσω διαπραγματεύσεων, μέσω της διπλωματικής οδού.

Η Ελλάδα έχει επανειλημμένα εκφράσει την έντονη ανησυχία της σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Η πλήρης συμμόρφωση με τη Συνθήκη Μη Διασποράς Πυρηνικών όπλων και συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας είναι απαραίτητες. Είναι, επίσης, ευρέως αποδεκτό ότι η πλήρης εποπτεία των πυρηνικών και βαλλιστικών προγραμμάτων του, αποτελεί προϋπόθεση για τη σταθερότητα στην περιοχή.

Η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη θαλάσσια ασφάλεια στον Κόλπο, τα Στενά του Ορμούζ και την Ερυθρά Θάλασσα. Μας ανησυχούν αναφορές περί κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ. Καλούμε όλα τα μέρη να απόσχουν από οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, την ασφάλεια των ναυτικών, να απειλήσει το παγκόσμιο εμπόριο και την εφοδιαστική αλυσίδα, παραβιάζοντας κατάφωρα το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

Η προστασία των αμάχων και ο σεβασμός του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου παραμένουν απόλυτες προτεραιότητες. Η τήρηση από όλα τα κράτη μέλη του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθίσταται ακόμη πιο κρίσιμη στην παρούσα συγκυρία.

Ο Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε συνεχή επαφή με τους εταίρους και συμμάχους της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή. Επιπλέον, συμμετείχε την 1η Μαρτίου, σε έκτακτη συνάντηση, μέσω τηλεδιάσκεψης, των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντικείμενο τα τελευταία γεγονότα στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή, στην οποία τόνισε τη σημασία:

-της αποκλιμάκωσης και της διπλωματίας,

-του ουσιαστικού ελέγχου του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν

-του ασφαλούς επαναπατρισμού των Ευρωπαίων πολιτών

-της θαλάσσιας ασφάλειας

-του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Εξέφρασε την αλληλεγγύη της Ελλάδας προς τις χώρες του Κόλπου και την ανάγκη ελέγχου διακίνησης ψευδών πληροφοριών

Επισημαίνω την Κοινή Δήλωση, η οποία επετεύχθη μεταξύ και των 27 κρατών-μελών, στην οποία ζητείται ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και του Χάρτη των ΗΕ. Κάλεσαν και οι 27 όλα τα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, ώστε να διασφαλισθεί η προστασία των πολιτών και η περιφερειακή ασφάλεια.

Την ίδια ημέρα είχε τηλεδιάσκεψη με τους επικεφαλής των Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών της Ελλάδας στην περιοχή από τους οποίους ενημερώθηκε αναλυτικά σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο πεδίο και έδωσε σχετικές οδηγίες διαχείρισης της ιδιαίτερα περίπλοκης αυτής κατάστασης. Συμμετείχε, βεβαίως και στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη του Πρωθυπουργού με τους επικεφαλής των Αρχών μας, οι οποίοι ενημέρωσαν για την κατάσταση των Ελλήνων πολιτών, τα αιτήματα επαναπατρισμού που έχουν καταγραφεί στις χώρες που έχουν επηρεαστεί από τον πόλεμο και τις ανάγκες που έχουν για να φέρουν εις πέρας το έργο τους.

Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ενεργοποιήσει τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων, ώστε να παρασχεθεί προξενική συνδρομή σε όσους έχουν ανάγκη.

Δεδομένης της επικρατούσας ρευστής κατάστασης, προτεραιότητα και βασικό μας μέλημα είναι η προστασία των Ελλήνων πολιτών και ο ασφαλής επαναπατρισμός τους.

Επίσης, έχουν ενεργοποιηθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών συνολικά 12 τηλεφωνικές γραμμές έκτακτης ανάγκης, στις οποίες δύνανται να καλούν οι Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στις χώρες αυτές και θέλουν να έχουν οποιαδήποτε σχετική ενημέρωση. Σύμφωνα με τη χθεσινοβραδύνη επικαιροποίηση, 5 από αυτές είναι αποκλιεστικά για πληροφορίες για Έλληνες πολίτες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

-Όλες οι ελληνικές Πρεσβείες και Προξενεία στην περιοχή βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση και επικοινωνία με τους Έλληνες πολίτες.

Ειδικότερα αναφέρομαι στην:

Πρεσβεία της Ελλάδας στην Τεχεράνη (Ιράν)

Πρεσβεία της Ελλάδας στο Αμμάν (Ιορδανία)

Πρεσβεία της Ελλάδας στο Άμπου Ντάμπι (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα)

• Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βαγδάτη (Ιράκ)

• Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βηρυτό (Λίβανος)

• Πρεσβεία της Ελλάδας στο Κουβέιτ (Κουβέιτ)

Για το Μπαχρέιν, παράλληλη διαπίστευση έχει η Πρεσβεία μας στο Κουβέιτ, όπου λειτουργεί και Άμισθο Προξενείο της Ελλάδας στη Μανάμα (Μπαχρέιν)

• Πρεσβεία της Ελλάδας στην Ντόχα (Κατάρ)

• Πρεσβεία της Ελλάδας στο Ριάντ (Σαουδική Αραβία)

Άμισθο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Μασκάτ (Ομάν)

• Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ (Ισραήλ)

Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στα Ιεροσόλυμα (Ισραήλ)

Για όλες αυτές τις Αρχές μας είναι αναρτημένα και επικαιροποιούνται τακτικά τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης, καθώς και οι πλατφόρμες εγγραφής Ελλήνων πολιτών. Για τον επαναπατρισμό των Ελλήνων πολιτών υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο. Και εναλλακτικά σχέδια σε περίπτωση συνέχισης των περιορισμών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της επιχείρησης επαναπατρισμού είναι η αποκατάσταση της εναέριας κυκλοφορίας. Με την αποκατάσταση αυτής, οι διπλωματικές Αρχές είναι σε ετοιμότητα να παράσχουν κάθε αναγκαία συνδρομή προς τους Έλληνες πολίτες που επιθυμούν να επιστρέψουν στη χώρα.

Έως και τώρα, ο εναέριος χώρος παραμένει κλειστός στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών της περιοχής. Ως εκ τούτου, καμία πτήση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Σε χώρες που υπάρχουν Έλληνες πολίτες και ο εναέριος χώρος είναι ανοιχτός, το Υπουργείο Εξωτερικών σχεδιάζει πτήσεις επαναπατρισμού.

Για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, σε ό,τι αφορά στους εναέριους χώρους και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έλαβα από τις Αρχές μας, στο Ισραήλ, ο εναέριος χώρος είναι κλειστός, στο Ιράν είναι κλειστός, στην Ιορδανία, ανοικτός. Στο Κουβέιτ και Μπαχρέιν, κλειστός, στον Λίβανο, ανοιχτός, στο Κατάρ, κλειστός, στα Ηνωμένα Αραβικά Αραβικά Εμιράτα, κλειστός. Προτεραιότητα, επαναλαμβάνω, είναι ο ασφαλής επαναπατρισμός των Ελλήνων πολιτών. Αντιλαμβάνεστε ότι για λόγους ασφαλείας δεν μπορούμε να επεκταθούμε σε ο,τιδήποτε έχει να κάνει με ό,τι προγραμματίζεται και σχεδιάζεται αναφορικά με τις πτήσεις επαναπατρισμού.

Θα ήθελα να τονίσω εδώ και να γίνει κατανοητό ότι πρόκειται για μία εμπόλεμη κατάσταση. Η κατάσταση επί του πεδίου είναι πολύ δύσκολη και σύνθετη και τη διάρκεια αυτής δεν μπορούμε να την προσδιορίσουμε, είναι άγνωστη. Ως εκ τούτου, οι Έλληνες πολίτες παρακαλούνται, μέχρι να ξεκαθαρίσει η εικόνα, να ακολουθούν τις οδηγίες των επιτοπίων Αρχών, να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται, είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των Αρχών μας είτε του Υπουργείου. Την Τετάρτη, 4 Μαρτίου και ώρα 1 μ.μ., θα συγκληθεί, υπό την προεδρία του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, με θέμα τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.