Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας επιβεβαιώνει «πρόσφατες ζημιές σε κτίρια εισόδου» του πυρηνικού σταθμού Νατάνζ του Ιράν.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δήλωσε ότι μπορεί να επιβεβαιώσει, με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες δορυφορικές εικόνες, «ορισμένες πρόσφατες ζημιές σε κτίρια εισόδου» του υπόγειου εργοστασίου εμπλουτισμού καυσίμων (FEP) του Ιράν στο Νατάνζ.

«Δεν αναμένονται ραδιολογικές επιπτώσεις και δεν ανιχνεύθηκαν πρόσθετες επιπτώσεις στην ίδια την FEP, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τη σύγκρουση του Ιουνίου», πρόσθεσε, αναφερόμενη στον 12ήμερο πόλεμο που ξεκίνησε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν πέρυσι, ο οποίος περιελάμβανε επίσης αμερικανικές επιθέσεις στις εγκαταστάσεις της Νατάνζ, μαζί με δύο άλλες.

