Σύμφωνα με ρεπορτάζ του al-Arabiya, μια νέα και εξαιρετικά επικίνδυνη διάσταση προστίθεται στην εν εξελίξει επιχείρηση «Roaring Lion» (Βρυχώμενος Λέων). Το σαουδαραβικό πρακτορείο αναφέρει ότι ισραηλινές ειδικές δυνάμεις, ανάμεσά τους και πράκτορες της υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ, φέρεται να επιχείρησαν σε ιρανικό έδαφος κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Αν και το ρεπορτάζ δεν παρέχει λεπτομέρειες για τη φερόμενη επιχείρηση, η πληροφορία αυτή ενισχύει την εντύπωση ότι η σύγκρουση λαμβάνει πλέον νέα μορφή. Μέχρι στιγμής η σύρραξη εξελισσόταν κυρίως μέσω αεροπορικών επιχειρήσεων, με μαζικούς βομβαρδισμούς από F-35, B-21 Raider και MQ-9 Reaper.

Η αναφορά για δράση χερσαίων ειδικών δυνάμεων και πρακτόρων της Μοσάντ στο εσωτερικό του Ιράν υποδηλώνει προσπάθεια «χειρουργικής» εξόντωσης των υπολειμμάτων της ήδη «αποκεφαλισμένης» ιρανικής ηγεσίας. Η εξέλιξη αυτή, αν επιβεβαιωθεί, θα σηματοδοτεί σημαντική κλιμάκωση της επιχείρησης.

Παράλληλα, σύμφωνα με τους Financial Times, η Μοσάντ είχε χακάρει εδώ και χρόνια όλες τις κάμερες κυκλοφορίας στην Τεχεράνη, επιτρέποντας στους Ισραηλινούς να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις μετακινήσεις των σωματοφυλάκων υψηλόβαθμων Ιρανών αξιωματούχων. Η πολύχρονη αυτή συλλογή πληροφοριών φέρεται να συνέβαλε στη δολοφονία του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το Ισραήλ και η CIA χρησιμοποίησαν και άλλες μεθόδους για να εντοπίσουν πότε ο 86χρονος Χαμενεΐ θα βρισκόταν στο γραφείο του το Σάββατο και ποιοι θα τον συνόδευαν. Μεταξύ αυτών, το χακάρισμα 12 πύργων τηλεφωνίας, που φέρονται να εμφανίζονταν ως κατειλημμένοι, εμποδίζοντας τη φρουρά του να λάβει πιθανά προειδοποιητικά σήματα.

