Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Ζάκυνθο, όταν μία γυναίκα που οδηγούσε δίκυκλο έχασε τον έλεγχο του οχήματος και έπεσε στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στην περιοχή του Αργασίου, όταν ο τροχός της μηχανής «κόλλησε» σε ανοιχτό χαντάκι για την τοποθέτηση οπτικών ινών. Η οδηγός περιέγραψε τη στιγμή του ατυχήματος λέγοντας ότι:«Έκανα να στρίψω, η ρόδα από τη βέσπα μου μπήκε σε ένα χαντάκι, κανάλι. Δεν κατάλαβα πώς έγινε, ξέρω πως βρέθηκα κάτω, ότι το κράνος μου βρέθηκε μέτρα μακριά, φώναζα από τον πόνο».

Η γυναίκα, αλλά και κάτοικοι της περιοχής, καταγγέλλουν πως τα έργα για τις οπτικές ίνες έχουν μετατρέψει τους δρόμους σε παγίδες για οδηγούς, άτομα με κινητικά προβλήματα και μητέρες με καροτσάκια. Όπως αναφέρουν, τα χαντάκια παραμένουν ανοιχτά χωρίς επαρκή σήμανση ή προστατευτικά μέτρα.

Η οδηγός περιέγραψε ακόμη τις δραματικές στιγμές μετά την πτώση της: «Σκεφτόμουν ότι σκοτώθηκα. Είχα τάσεις λιποθυμίας, δεν μπορούσα να ανοίξω τα μάτια μου. Προσπαθούσαν να με κουνήσουν, να δω πώς είμαι, τι έχω πάθει. Έτυχε να είναι εκεί πέρα ανοιγμένοι οι δρόμοι. Χωρίς τα προστατευτικά. Δεν είπα ότι δεν πρέπει να γίνουν έργα, αλλά δεν είμαι η μόνη που δεν έπεσα. Δεν υπήρχε κάποιος κώνος για να μην πάω».

Οι κάτοικοι ζητούν από τις αρμόδιες αρχές να ληφθούν άμεσα μέτρα ασφαλείας, ώστε να αποφευχθούν νέα ατυχήματα στους δρόμους όπου εκτελούνται εργασίες.