Ένας πεζοπόρος εντοπίστηκε νεκρός το μεσημέρι της Τρίτης (19 Μαΐου 2026) κοντά στο δάσος του Ρούβα, στο Ηράκλειο Κρήτης. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε ενώ ο άνδρας πραγματοποιούσε πεζοπορία μαζί με τη σύντροφό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος άνδρας έχασε ξαφνικά τις αισθήσεις του την ώρα που περπατούσε στο μονοπάτι, προκαλώντας πανικό στη συνοδό του. Εκείνη ειδοποίησε άμεσα τις αρχές ζητώντας βοήθεια.

Η γυναίκα επικοινώνησε με το 112, κινητοποιώντας τις δυνάμεις διάσωσης. Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, ενώ λίγο αργότερα κατέφθασαν και πυροσβέστες για να συνδράμουν στην επιχείρηση ανάσυρσης.

Όπως αναφέρει το patris, ο ηλικιωμένος άνδρας ήταν γερμανικής καταγωγής. Μεταφέρθηκε στο πλησιέστερο κέντρο υγείας, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.