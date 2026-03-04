Ο πόλεμος στο Ιράν απειλεί να αλλάξει τις ισορροπίες των προμηθειών πετρελαίου από τις μεγάλες οικονομίες και ειδικά από την Κίνα που έχει τη μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας στον κόσμο μαζί με τις ΗΠΑ.

Προς το παρόν τα διυλιστήρια στην Κίνα, που είναι ο κορυφαίος εισαγωγέας πετρελαίου στον κόσμο, θεωρείται ότι έχουν επαρκή προσφορά για να αντέξουν βραχυπρόθεσμα τις αναταραχές από τη σύγκρουση στο Ιράν. Διαθέτουν ικανές ποσότητες μετά από πρόσφατες αγορές ρεκόρ ιρανικού και ρωσικού αργού πετρελαίου και τα μεγάλα αποθέματα που διατηρεί παραδοσιακά το Πεκίνο, δείχνουν στοιχεία του Reuters.

Μια παρατεταμένη διακοπή της προσφοράς θα μπορούσε, ωστόσο, να αναγκάσει τα διυλιστήρια της χώρας να περιορίσουν την παραγωγή και να μειώσουν τα αποθέματα, αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Η Κίνα έχει περίπου 900 εκατομμύρια βαρέλια σε στρατηγικά αποθέματα, που αναλογούν σε 78 ημέρες εισαγωγών, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Vortexa και παραγόντων της αγοράς που μίλησαν στο διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Τώρα, με τις ΗΠΑ να έχουν παρέμβει αλλάζοντας την κυβέρνηση τη Βενεζουέλα και με τον πόλεμο στο Ιράν να μαίνεται, η Κίνα αντιμετωπίζει μεγαλύτερες προκλήσεις για να αποκτήσει μαύρο χρυσό από πηγές και σε ποσότητες που αποκτούσε μέχρι τώρα. Αυτό αναμένεται να την φέρει πιο κοντά στη Ρωσία, η οποία αναμένεται να εκμεταλλευτεί την κατάσταση και να προσφέρει στο Πεκίνο μεγαλύτερες ποσότητες από το δικό της πετρέλαιο.

Στα πλαίσια αυτά η κυβέρνηση του ηγέτη της Κίνας Σι Τζινπίνγκ πιθανότατα θα επιδιώξει να σφυρηλατήσει στενότερους δεσμούς με τη Ρωσία του Βλαντιμίρ Πούτιν, παρά την ανησυχία του Πεκίνου σχετικά με υπερβολική εξάρτηση σε προμήθειες ενέργειας από τη Μόσχα ανέφεραν παράγοντες της αγοράς στους Financial Times. Η Ρωσία είναι ήδη η μεγαλύτερη πηγή αργού πετρελαίου της Κίνας, αντιπροσωπεύοντας το 20% των εισαγωγών της χώρας, δείχνουν τα ίδια στοιχεία.

Η εμβάθυνση των ενεργειακών δεσμών με τη Ρωσία θα είναι μια από τις σημαντικές επιπτώσεις των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ανέφεραν οι παράγοντες της αγοράς στους FT. Εάν το Ιράν μετατραπεί σε πιο φιλοδυτικό κράτος, ή εάν δημιουργηθεί η προσδοκία ότι η κατάσταση εκεί θα παραμείνει ασταθής για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη συμμαχία μεταξύ Ρωσίας και Κίνας, σημειώνονταν.

Τα Στενά του Ορμούζ

Μετά τις επιθέσεις στο Ιράν και χώρες της Μέσης Ανατολής γενικότερα, τα πλοία άρχισαν να αποφεύγουν τα Στενά του Ορμούζ – την κρίσιμη ναυτιλιακή οδό για τις χώρες του Περσικού Κόλπου. Η Κίνα το 2025 έλαβε περίπου το ήμισυ του εισαγόμενου πετρελαίου της από τις έξι χώρες του Κόλπου που διακινούν μαύρο χρυσό μέσω των Στενών του Ορμούζ. Όλοι οι μεγάλοι παραγωγοί αργού πετρελαίου στην περιοχή – συμπεριλαμβανομένων της Σαουδικής Αραβίας, του Ιράκ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων – διακινούν σχεδόν όλες τις εξαγωγές αργού πετρελαίου τους μέσω αυτής της θαλάσσιας οδού.

Το Ιράν εξήγαγε 520 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου στην Κίνα το 2025 – τρεις φορές περισσότερο από όσο εξήγαγε εκεί η Βενεζουέλα. Επιπλέον 1,4 δισεκατομμύρια βαρέλια πήγαν στην Κίνα από τις πέντε άλλες χώρες που βασίζονται στο Στενό του Ορμούζ. Συνολικά, περισσότερο από το ήμισυ των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Κίνας προέρχεται από τέτοιες χώρες, δείχνουν στοιχεία που είχε παρουσιάσει στις αρχές του Φεβρουαρίου το Politico.