Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν το βράδυ της Πέμπτης ότι ένα δεξαμενόπλοιο έχει τυλιχθεί στις φλόγες στα στενά του Χορμούζ, έπειτα από πλήγμα που δέχθηκε από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Φρουρών, η οποία μεταδόθηκε από ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων, το πλοίο φέρεται να είναι το “Athen Nova”. Ωστόσο, το πρακτορείο Reuters επισημαίνει ότι πιθανότατα πρόκειται για το τάνκερ μεταφοράς ασφάλτου “Athe Nova”, το οποίο φέρει σημαία Ονδούρας.

Οι Φρουροί της Επανάστασης δεν διευκρινίζουν αν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έπληξαν το πλοίο είναι ιρανικά, αν και σχετική αναφορά περιλαμβάνεται συνοπτικά στην έκθεσή τους για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

«Το δεξαμενόπλοιο Athe Nova, ένα (πλοίο) των συμμάχων των Αμερικανών στο στενό του Χορμούζ, φλέγεται ακόμη αφού επλήγη από δύο δρόνους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ιδεολογικός στρατός της Τεχεράνης.

Το Σάββατο, οι Φρουροί είχαν δηλώσει ότι το στενό του Χορμούζ, ένας θαλάσσιος διάδρομος “κλειδί” για το παγκόσμιο εμπόριο πετρελαίου, έχει κλείσει «ντε φάκτο» για τη ναυσιπλοΐα, μετά τις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν.

Live όλες οι εξελίξεις