Η Κίνα βρίσκεται σε συνομιλίες με το Ιράν προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με τρεις διπλωματικές πηγές που επικαλείται το Reuters.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι επαφές αφορούν τη διέλευση πλοίων μεταφοράς αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου από το Κατάρ, τη στιγμή που ο πόλεμος ΗΠΑ–Ισραήλ κλιμακώνεται. Ο πόλεμος, ο οποίος έχει εισέλθει στην έκτη ημέρα του, έχει προκαλέσει σχεδόν πλήρη παράλυση στο στρατηγικό θαλάσσιο πέρασμα, αποκόπτοντας χώρες ανά τον κόσμο από το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και LNG.

Η Κίνα, που διατηρεί φιλικές σχέσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ενεργειακές προμήθειες της Μέσης Ανατολής, εμφανίζεται δυσαρεστημένη με την απόφαση της Τεχεράνης να παρεμποδίσει τη ναυσιπλοΐα. Όπως αναφέρεται, το Πεκίνο ασκεί πιέσεις για να επιτραπεί η ασφαλής διέλευση των πλοίων μέσω των Στενών.

Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο προμηθεύεται περίπου το 45% του πετρελαίου της από τις χώρες του Περσικού Κόλπου, γεγονός που καθιστά το πέρασμα ζωτικής σημασίας για την κινεζική οικονομία. Δεδομένα παρακολούθησης πλοίων δείχνουν ότι ένα πλοίο με την ονομασία Iron Maiden διέσχισε το Στενό κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφού άλλαξε τη σηματοδότησή του σε «Κινεζικής ιδιοκτησίας». Ωστόσο, όπως επισημαίνουν αναλυτές, θα χρειαστούν πολλά περισσότερα δρομολόγια για να αποκατασταθεί η ηρεμία στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Οι τιμές του αργού πετρελαίου έχουν αυξηθεί πάνω από 15% από την έναρξη της σύγκρουσης, λόγω των επιθέσεων της Τεχεράνης σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Κόλπο και σε πλοία που διασχίζουν το Στενό. Οι πύραυλοι του Ιράν έφτασαν μέχρι την Κύπρο, το Αζερμπαϊτζάν και την Τουρκία, προκαλώντας αναταραχή στις αγορές και εντείνοντας τους φόβους για πληθωριστικές πιέσεις στις μεγάλες οικονομίες.

Μείωση διελεύσεων και εγκλωβισμένα δεξαμενόπλοια

Οι διελεύσεις δεξαμενόπλοιων αργού μέσω του Στενού μειώθηκαν σε μόλις τέσσερα την 1η Μαρτίου, την επομένη της έναρξης των εχθροπραξιών εναντίον του Ιράν, έναντι μέσου όρου 24 δεξαμενοπλοίων ημερησίως από τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Vortexa. Περίπου 300 πετρελαιοφόρα παραμένουν εγκλωβισμένα εντός του Στενού, σύμφωνα με τη Vortexa και την εταιρεία παρακολούθησης πλοίων Kpler.

Ο βετεράνος της βιομηχανίας ζάχαρης, Mike McDougall, δήλωσε στο Reuters ότι στελέχη της αγοράς στη Μέση Ανατολή αναφέρουν πως ορισμένα πλοία που διέρχονται αυτή την περίοδο από το Στενό είναι είτε κινεζικής είτε ιρανικής ιδιοκτησίας. Παράλληλα, ο Τζαμάλ Αλ-Γκουράιρ, διευθύνων σύμβουλος της Al Khaleej Sugar με έδρα το Ντουμπάι, ανέφερε ότι κάποια πλοία που μεταφέρουν ζάχαρη επιτρέπεται να περάσουν, ενώ άλλα όχι, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η κυβέρνηση του Ιράν είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι κανένα πλοίο που ανήκει σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ, ευρωπαϊκές χώρες ή συμμάχους τους δεν θα επιτρέπεται να διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ. Η ανακοίνωση, ωστόσο, δεν έκανε καμία αναφορά στην Κίνα.