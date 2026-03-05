Στην έκτη ημέρα των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι έχουν επιτύχει σχεδόν πλήρη αεροπορική υπεροχή στον εναέριο χώρο του Ιράν. Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο ενημέρωσης για την εξέλιξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε σε ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους ότι το Ισραήλ έχει καταστρέψει περίπου το 80% των συστημάτων αεράμυνας του Ιράν. Παράλληλα δήλωσε ότι, η αμερικανο-ισραηλινή επίθεση κατά του Ιράν εισέρχεται στην επόμενη φάση, με επιχειρήσεις που αποσκοπούν στην περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Συγκεκριμένα ο Υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ δήλωσε ότι: «Περνάμε τώρα στην επόμενη φάση της επιχείρησης. Σε αυτή τη φάση, θα αποδυναμώσουμε περαιτέρω το καθεστώς και τις στρατιωτικές του δυνατότητες. Εχουμε επιπλέον εκπλήξεις μπροστά μας, τις οποίες δεν σκοπεύω να αποκαλύψω».

«Οι δυνάμεις μας άνοιξαν το δρόμο προς την Τεχεράνη μέσα σε 24 ώρες και κατέστρεψαν το 80% των συστημάτων αεροπορικής άμυνας»

Επίσης ανέφερε ότι:«Μέσα σε 24 ώρες, οι πιλότοι μας άνοιξαν τον δρόμο για την Τεχεράνη. Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έχει πραγματοποιήσει 2.500 επιδρομές και έχει ρίξει πάνω από 6.000 πυρομαχικά».

Τέλος τόνισε ότι:«Έχουμε εξουδετερώσει και καταστρέψει περισσότερο από το 60% των εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων».

