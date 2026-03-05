Συγκεκριμένα ο Υποστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ δήλωσε ότι: «Περνάμε τώρα στην επόμενη φάση της επιχείρησης. Σε αυτή τη φάση, θα αποδυναμώσουμε περαιτέρω το καθεστώς και τις στρατιωτικές του δυνατότητες. Εχουμε επιπλέον εκπλήξεις μπροστά μας, τις οποίες δεν σκοπεύω να αποκαλύψω».
«Οι δυνάμεις μας άνοιξαν το δρόμο προς την Τεχεράνη μέσα σε 24 ώρες και κατέστρεψαν το 80% των συστημάτων αεροπορικής άμυνας»
Επίσης ανέφερε ότι:«Μέσα σε 24 ώρες, οι πιλότοι μας άνοιξαν τον δρόμο για την Τεχεράνη. Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία έχει πραγματοποιήσει 2.500 επιδρομές και έχει ρίξει πάνω από 6.000 πυρομαχικά».
Τέλος τόνισε ότι:«Έχουμε εξουδετερώσει και καταστρέψει περισσότερο από το 60% των εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων».
