Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν ξανά το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln, αυτή τη φορά χρησιμοποιώντας drones, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Το πλοίο «πλησίασε σε απόσταση 340 χιλιομέτρων από τα θαλάσσια σύνορα του Ιράν στη Θάλασσα του Ομάν με στόχο τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ », δήλωσαν στο Telegram, προσθέτοντας ότι ολόκληρη η ναυτική ομάδα «τράπηκε σε φυγή με μεγάλη ταχύτητα και απομακρύνθηκε περισσότερο από χίλια χιλιόμετρα από την περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι, τη Δευτέρα οι Φρουροί της Επνάστασης υποστήριξαν ότι έπληξαν το αεροπλανοφόρο με τέσσερις πυραύλους, κάτι που η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) χαρακτήρισε «ψέμα».

US Aircraft Carrier USS Abraham Lincoln Hit by IRGC Navy Missiles Spokesperson for the Khatam al-Anbiya Central Headquarters: The USS Abraham Lincoln aircraft carrier was struck by drones of the Islamic Revolution Guard Corps Navy. pic.twitter.com/xPkcsLgrqX — Press TV 🔻 (@PressTV) March 5, 2026