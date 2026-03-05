Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ισχυρίστηκαν ότι έπληξαν ξανά το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln, αυτή τη φορά χρησιμοποιώντας drones, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Το πλοίο «πλησίασε σε απόσταση 340 χιλιομέτρων από τα θαλάσσια σύνορα του Ιράν στη Θάλασσα του Ομάν με στόχο τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ », δήλωσαν στο Telegram, προσθέτοντας ότι ολόκληρη η ναυτική ομάδα «τράπηκε σε φυγή με μεγάλη ταχύτητα και απομακρύνθηκε περισσότερο από χίλια χιλιόμετρα από την περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι, τη Δευτέρα οι Φρουροί της Επνάστασης υποστήριξαν ότι έπληξαν το αεροπλανοφόρο με τέσσερις πυραύλους, κάτι που η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) χαρακτήρισε «ψέμα».

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Παντελής & Νάσος: Η ζωή ενός gay ζευγαριού με δύο παιδιά
Τελευταία Νέα