Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε τηλεφωνική συνέντευξη στην εκπομπή The Sunday Briefing του δικτύου Fox News ότι ο ύποπτος, ο οποίος συνελήφθη αφότου επιχείρησε να εισέλθει οπλισμένος στην αίθουσα χορού όπου διεξαγόταν το Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ακινητοποιήθηκε από τις αρχές προτού πλησιάσει στον χώρο της εκδήλωσης.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ, ο δράστης ήταν «ένας άρρωστος άνθρωπος» που έτρεφε μίσος για μεγάλο διάστημα. Όπως ανέφερε, είχε συντάξει ένα “πολύ αντιχριστιανικό” μανιφέστο, επισημαίνοντας ότι “όταν διαβάσετε το μανιφέστο του, μισεί τους χριστιανούς”.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η οικογένεια του υπόπτου γνώριζε πως αντιμετώπιζε προβλήματα, χαρακτηρίζοντάς τον “προφανώς πολύ διαταραγμένο” άνθρωπο.

Στην εκδήλωση παρευρίσκονταν ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, η σύζυγός του Μελάνια και πολλοί αξιωματούχοι της κυβέρνησης, χωρίς να υπάρξει κανένας τραυματισμός ή αναστάτωση στο εσωτερικό της αίθουσας.