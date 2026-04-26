Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας το μεσημέρι της Κυριακής (26/4) από δύσβατο σημείο στις Ράχες της Ικαρίας.

Σύμφωνα με το  ikariaki.gr, πρόκειται για έναν Γάλλο τουρίστα.

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν επτά πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ (Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού και Διάσωσης).

