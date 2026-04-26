Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άνδρας το μεσημέρι της Κυριακής (26/4) από δύσβατο σημείο στις Ράχες της Ικαρίας.

Σύμφωνα με το ikariaki.gr, πρόκειται για έναν Γάλλο τουρίστα.

Πραγματοποιήθηκε επιχείρηση ανάσυρσης άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του από δύσβατο σημείο στην Ικαρία. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες καθώς και Ε/Π του ΕΚΣΕΔ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 26, 2026

Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν επτά πυροσβέστες και ένα ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ (Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού και Διάσωσης).