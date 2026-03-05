Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία έλαβε συγκεκριμένο αίτημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για βοήθεια στην αναχαίτιση drones στη Μέση Ανατολή.

«Λάβαμε αίτημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για συγκεκριμένη υποστήριξη στην προστασία από τα (ιρανικής σχεδίασης) Shahed στην περιοχή της Μέσης Ανατολής», έγραψε σε ανάρτησή του στο «X», ο Ουκρανός Πρόεδρος.

«Έδωσα οδηγίες για την παροχή των απαραίτητων μέσων και τη διασφάλιση της παρουσίας Ουκρανών ειδικών που μπορούν να εγγυηθούν την απαιτούμενη ασφάλεια», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ερωτηθείς σχετικά με την προθυμία της Ουκρανίας να ενισχύσει τις προσπάθειες για την αναχαίτιση ιρανικών drones, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι θα δεχόταν βοήθεια από οποιαδήποτε χώρα. «Σίγουρα θα δεχτώ, ξέρετε, οποιαδήποτε βοήθεια από οποιαδήποτε χώρα», δήλωσε ο Τραμπ στο Reuters σε τηλεφωνική συνέντευξη.

We received a request from the United States for specific support in protection against “shaheds” in the Middle East region. I gave instructions to provide the necessary means and ensure the presence of Ukrainian specialists who can guarantee the required security. Ukraine helps… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2026