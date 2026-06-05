Η Έφη Αχτσιόγλου εκτίμησε ότι το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα μπορεί να εξελιχθεί σε έναν ισχυρό πολιτικό πόλο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η πρώην υπουργός, που παραιτήθηκε από το βουλευτικό της αξίωμα μετά την ανεξαρτητοποίησή της από τη Νέα Αριστερά, υπογράμμισε πως η πρωτοβουλία του πρώην πρωθυπουργού ενδέχεται να αναδιαμορφώσει το πολιτικό σκηνικό.

«Αντικειμενικά, από την πρώτη στιγμή που πρώην πρωθυπουργός επέλεξε να επανέλθει στο προσκήνιο, δημιουργεί μια δυναμική και θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Αυτό ανεξάρτητα αν αρέσει σε κάποιον το πολιτικό πρόσωπο ή δεν του αρέσει. Έχει προκαλέσει κινητοποίηση», σημείωσε η κ. Αχτσιόγλου, δίνοντας έμφαση στη σημασία της νέας πολιτικής κίνησης.

«Δεν έχω επικοινωνήσει εδώ και πολύ καιρό με τον κ. Τσίπρα»

Η Έφη Αχτσιόγλου εξήγησε ότι το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα «έχει πλειοψηφικά χαρακτηριστικά, κυβερνητική δυνατότητα και θα είναι η σκοπιά της Αριστεράς στα μείζονα ζητήματα, δηλαδή οικονομία, κοινωνικό κράτος και Κράτος Δικαίου».

«Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται να έχει παρόμοιες επιδιώξεις. Τι λέει η κυβερνώσα αριστερά, άρα βάζει κυβερνητική προοπτική και στα προγραμματικά ζητήματα είναι σε αυτή την κατεύθυνση», πρόσθεσε η πρώην υπουργός, αναδεικνύοντας τη στρατηγική στόχευση της νέας πολιτικής πρωτοβουλίας.

Αν και εμφανίζεται πολιτικά κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, η κ. Αχτσιόγλου αποκάλυψε ότι δεν έχει επικοινωνήσει μαζί του εδώ και πολύ καιρό. «Είμαστε άνθρωποι που έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν, η εκτίμηση υπάρχει και σε προσωπικό επίπεδο, αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Η πολιτική είναι στόχοι, επιδιώξεις, κοινωνική κινητοποίηση και πράξεις. Δεν είναι ούτε υπόγειες επικοινωνίες, ούτε αντιπάθειες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενη στην περίοδο διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα, η Έφη Αχτσιόγλου τόνισε: «Όταν κυβερνούσε η κυβέρνηση με τον Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό η φτώχεια είχε μειωθεί, ενώ τα χρόνια της κυβέρνησης της ΝΔ έχει αυξηθεί. Συγκρίνουμε δύο περιόδους, στη μία υπήρχαν μνημονιακοί δημοσιονομικοί περιορισμοί και στην άλλη υπάρχει πακτωλός χρημάτων από το Ταμείο Ανάκαμψης».