Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα πως το Ιράν δεν επιδιώκει ούτε μια «εκεχειρία» ούτε «διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ, την έκτη ημέρα ενός πολέμου στη Μέση Ανατολή, που εξαπλώνεται.

«Διαπραγματευτήκαμε ήδη δύο φορές μαζί τους και κάθε φορά μας επιτέθηκαν εν μέσω διαπραγματεύσεων», επισήμανε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στον προηγούμενο πόλεμο του Ιουνίου του 2025, που είχε διαρκέσει 12 ημέρες.

Plan A for a clean rapid military victory failed, Mr. President. Your Plan B will be even bigger failure. The truth: Chance for unique deal burned after the ‘America Last’ cabal obscured “significant progress” we made in negotiations. ‘Israel First’ always means ‘America Last’ — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 5, 2026

«Δεν ζητάμε εκεχειρία. Δεν βλέπουμε κανέναν λόγο να διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ», συμπλήρωσε ο ίδιος, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης που προβλήθηκε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

#NBC Reporter: Aren’t you afraid of a US ground attack?#Araghchi: No, we’re waiting for them! This will be a great disaster for them! pic.twitter.com/8blTGMHVJ0 — Paramjeet Singh Berwal (@ParamjeetBerwal) March 5, 2026

Επιπλέον, ο Αμπάς Αραγτσί διαβεβαίωσε σήμερα πως το Ιράν «δεν προτίθεται» να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, όμως δεν έχει αποκλείσει μια τέτοια επιλογή εάν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ συνεχίσουν τον πόλεμό τους.

«Δεν έχουμε καμία πρόθεση να κλείσουμε τα Στενά προς το παρόν», δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας στο NBC News.

«Δεν τα κλείσαμε. Είναι τα πλοία και τα πετρελαιοφόρα που δεν επιχειρούν να τα διαπλεύσουν, διότι φοβούνται μήπως πληγούν από το ένα ή το άλλο