Ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί δήλωσε σήμερα πως το Ιράν δεν επιδιώκει ούτε μια «εκεχειρία» ούτε «διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ, την έκτη ημέρα ενός πολέμου στη Μέση Ανατολή, που εξαπλώνεται.

«Διαπραγματευτήκαμε ήδη δύο φορές μαζί τους και κάθε φορά μας επιτέθηκαν εν μέσω διαπραγματεύσεων», επισήμανε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, αναφερόμενος στον προηγούμενο πόλεμο του Ιουνίου του 2025, που είχε διαρκέσει 12 ημέρες.

«Δεν ζητάμε εκεχειρία. Δεν βλέπουμε κανέναν λόγο να διαπραγματευτούμε με τις ΗΠΑ», συμπλήρωσε ο ίδιος, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης που προβλήθηκε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

Επιπλέον, ο Αμπάς Αραγτσί διαβεβαίωσε σήμερα πως το Ιράν «δεν προτίθεται» να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, όμως δεν έχει αποκλείσει μια τέτοια επιλογή εάν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ συνεχίσουν τον πόλεμό τους.

«Δεν έχουμε καμία πρόθεση να κλείσουμε τα Στενά προς το παρόν», δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας στο NBC News.

«Δεν τα κλείσαμε. Είναι τα πλοία και τα πετρελαιοφόρα που δεν επιχειρούν να τα διαπλεύσουν, διότι φοβούνται μήπως πληγούν από το ένα ή το άλλο

