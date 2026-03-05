Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Axios ότι σκοπεύει να εμπλακεί προσωπικά στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν, τονίζοντας πως είχε ενεργό ρόλο και στις εξελίξεις στη Βενεζουέλα.

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του δολοφονημένου Ανώτατου Θρησκευτικού ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, θεωρείται ο πιθανότερος διάδοχος. Ξεκαθάρισε όμως ωστόσο ότι θεωρεί μια τέτοια εξέλιξη απαράδεκτη. «Χάνουν τον χρόνο τους. Ο γιος του Χαμενεΐ είναι ελαφρύς. Πρέπει να εμπλακώ στον διορισμό, όπως έκανα και με τη Ντέλσι Ροντρίγκες στη Βενεζουέλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι δεν πρόκειται να αποδεχθεί έναν νέο ηγέτη που θα συνεχίσει την πολιτική του Χαμενεΐ, προειδοποιώντας πως κάτι τέτοιο θα μπορούσε να οδηγήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες ξανά σε πόλεμο «σε πέντε χρόνια». «Ο γιος του Χαμενεΐ είναι απαράδεκτος για μένα. Θέλουμε κάποιον που θα φέρει αρμονία και ειρήνη στο Ιράν», υπογράμμισε.

Το ιρανικό καθεστώς έχει καθυστερήσει για αρκετές ημέρες την ανακοίνωση του νέου ανώτατου ηγέτη. Δηλώσεις Ιρανών αξιωματούχων αφήνουν να εννοηθεί ότι η απόφαση μπορεί να ανακοινωθεί σύντομα. Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει αναδειχθεί σε βασικό υποψήφιο για τη διαδοχή του πατέρα του, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση.

Πρόκειται για σκληροπυρηνικό κληρικό με στενούς δεσμούς με τους Φρουρούς της Επανάστασης και χωρίς προηγούμενη δημόσια πολιτική θητεία. Η στάση του Τραμπ δείχνει πρόθεση να επηρεάσει καθοριστικά τις εξελίξεις στην Τεχεράνη, σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αστάθειας στην περιοχή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνέκρινε την κατάσταση με την παρέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, όπου, όπως είπε, η αντιπρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες ανέλαβε την εξουσία μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές δυνάμεις τον Ιανουάριο.

