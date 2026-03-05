Εν μέσω της επίθεσης στο Ιράν, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μίλησε με σκληρή γλώσσα προς την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο λόγω της άρνησής της Ισπανίας να παραχωρήσει τις βάσεις στις ΗΠΑ και με το Ηνωμένο Βασίλειο για την διστακτικότητα που επέδειξε τις πρώτες ημέρες του πολέμου.

Σε τηλεφωνική συνομιλία με την εφημερίδα The Post την Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026, ο πρόεδρος Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά συμμάχων που, όπως είπε, δεν προσφέρουν επαρκή στήριξη. Χαρακτήρισε την Ισπανία «χαμένη» και δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείο Κιρ Στάρμερ, όφειλε να στηρίξει την αμερικανική εκστρατεία κατά του Ιράν «χωρίς καμία αμφισβήτηση».

«Έχουμε πολλούς νικητές, αλλά η Ισπανία είναι χαμένη και το Ηνωμένο Βασίλειο έχει απογοητεύσει πολύ», είπε ο Τραμπ στη συνέντευξη, προσθέτοντας: «Η Ισπανία είναι πολύ εχθρική προς το ΝΑΤΟ».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ισπανία «δεν πληρώνει το μερίδιό της, είναι η μόνη που ψήφισε κατά της εισφοράς του 5% και είναι πολύ εχθρική προς όλους», αναφερόμενος στη δέσμευση των χωρών-μελών της συμμαχίας να διαθέτουν το 5% του ΑΕΠ τους για την άμυνα. «Δεν είναι ομαδικός παίκτης και ούτε εμείς θα είμαστε ομαδικοί παίκτες με την Ισπανία», συμπλήρωσε.

Επικρίσεις και προς το Λονδίνο

Όταν ρωτήθηκε για δημοσίευμα της εφημερίδας The Telegraph ότι είχε αποκαλέσει τον Στάρμερ «χαμένο» σε ιδιωτικές συνομιλίες, ο Τραμπ απάντησε: «Λοιπόν, δεν είναι ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, ας το πούμε έτσι», επαναλαμβάνοντας φράση που είχε χρησιμοποιήσει και νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα στην συνάντηση του με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

Ο αμερικανός πρόεδρος έχει εκφράσει έντονη δυσαρέσκεια προς τον Στάρμερ επειδή δεν επέτρεψε αρχικά στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βρετανικές στρατιωτικές βάσεις για την αμερικανοϊσραηλινή εκστρατεία βομβαρδισμών κατά του Ιράν.

Η αρχική αυτή στάση προκάλεσε ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ – Ηνωμένου Βασιλείου. Ωστόσο, αργότερα η βρετανική κυβέρνηση επέτρεψε τη χρήση των βάσεων για αμυντικές επιχειρήσεις, όπως διαβεβαίωσε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας σε συνέντευξη Τύπου το μεσημέρι της Πέμπτης 5 Μαρτίου 2026.

«Ήταν πολύ απογοητευτικό, η στάση του σε σχέση με τη μεγάλη επίθεσή μας εναντίον ενός εχθρικού κράτους», είπε ο Τραμπ. «Θα έπρεπε να μας παρέχει, χωρίς καμία αμφιβολία ή δισταγμό, πράγματα όπως βάσεις που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε».

Τέλος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε ακόμη ότι εξεπλάγη από την απροθυμία του Στάρμερ να συνεργαστεί με το Πεντάγωνο, δεδομένης της στενής συμμαχίας μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών. «Θα έπρεπε σίγουρα να μπορούμε να βασιζόμαστε σε αυτούς», υπογράμμισε. «Εξεπλάγην πολύ από τον Κιρ.Πολύ απογοητευμένος».

Διαβάστε ακόμα:Ποιο είναι το προφίλ των Κούρδων που προετοιμάζονται να μπούνε στον πόλεμο στο Ιράν