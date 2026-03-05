Παρά τα διαθέσιμα αποθέματα, οι αυξήσεις στην αμόλυβδη, στο πετρέλαιο κίνησης και στο πετρέλαιο θέρμανσης είναι συνεχείς, ενώ οι έλεγχοι και οι τιμοληψίες στις αντλίες είναι ασταμάτητοι.

Οι εικόνες από τα ίδια βενζινάδικα στις 3 και 5 Μαρτίου δείχνουν ξεκάθαρα την ταχύτητα με την οποία αυξάνονται οι τιμές.

Στο πρώτο πρατήριο, η αμόλυβδη ανέβηκε κατά 2 λεπτά, φτάνοντας κοντά στο 1 ευρώ για πλήρη γέμισμα, ενώ το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε περίπου 7 λεπτά. Στο δεύτερο πρατήριο η αμόλυβδη ανέβηκε 2 λεπτά και το πετρέλαιο 6, ενώ στο τρίτο πρατήριο το ντίζελ από 1,559 έφτασε στο 1,669, σημειώνοντας αύξηση 11 σεντ.

Στην αγορά οι έλεγχοι εντατικοί, οι τιμοληψίες ασταμάτητες. Αυτές είναι οι τιμές που κατέγραψε το Live News: Απλή αμόλυβδη (23/02 – 04/03) -Αττική 1,727 – 1,762 -Θεσσαλονίκη 1,722 – 1,758 -Αχαΐα 1,734 – 1,766 -Κυκλάδες 1,953 – 1,998 Ηράκλειο Κρήτης 1,770 – 1,803 Ακόμα πιο τραγική η κατάσταση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Πετρέλαιο θέρμανσης (23/02 – 04/03) -Αττική 1,157 – 1,242 -Θεσσαλονίκη 1,156 – 1,236 -Αχαΐα 1,158 – 1,248 -Κυκλάδες 1,291 – 1,328 -Ηράκλειο Κρήτης 1,169 – 1,287

Οι καταναλωτές βρίσκονται σε δίλημμα: να αναζητήσουν φθηνότερα πρατήρια, συχνά αμφίβολης ποιότητας ή ποσότητας, να πάρουν χαρτάκι για τις ουρές ή να προτιμήσουν άλλες λύσεις, όπως τα μπιτόνια. Στην Πάτρα, η κίνηση στα πρατήρια παραμένει στα συνηθισμένα επίπεδα, είτε επειδή οι οδηγοί έχουν ήδη προμηθευτεί καύσιμα, είτε γιατί με τις τρέχουσες τιμές αποφεύγουν να πλησιάσουν.

Στην Αθήνα, οι κάμερες του MEGA κατέγραψαν στο ίδιο χρονικό διάστημα σημαντικές αποκλίσεις τιμών ανάμεσα σε κοντινά πρατήρια: το πετρέλαιο θέρμανσης κυμαινόταν από 1, 32 ευρώ έως 1,35 ευρώ και η αμόλυβδη από 1,754 έως 1,839 ευρώ, δηλαδή διαφορές έως 3 λεπτά στο πετρέλαιο και 7 λεπτά στην αμόλυβδη, ακόμα και σε γειτονικά πρατήρια.