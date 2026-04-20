Η υπόθεση της 19χρονης Μυρτώς, στην Κεφαλονιά, συνεχίζει να προκαλεί σοκ και έντονο προβληματισμό, καθώς νέα στοιχεία έρχονται διαρκώς στο φως και περιπλέκουν ακόμη περισσότερο την εικόνα των γεγονότων.

Οι Αρχές εστιάζουν πλέον σε κρίσιμα δεδομένα, όπως οι συνομιλίες μεταξύ των εμπλεκομένων και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που αναμένεται να ρίξουν φως στα πραγματικά αίτια του θανάτου. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, η άτυχη κοπέλα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η πρώτη ιατροδικαστική εκτίμηση κάνει λόγο για καρδιακή ανακοπή, ωστόσο τα ακριβή αίτια παραμένουν ανοιχτά.

Την ίδια στιγμή, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται οι ώρες πριν από την τραγωδία αλλά και επικοινωνίες μεταξύ των εμπλεκομένων οι οποίες φέρονται να περιλαμβάνουν ύποπτα μηνύματα που ενδέχεται να αποκαλύπτουν τι πραγματικά συνέβη εκείνο το βράδυ. Οι έρευνες δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες για ένα πιο σύνθετο σκηνικό.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στο ερώτημα αν η χρήση ουσιών έγινε με τη θέληση της 19χρονης ή αν υπήρξε εξαναγκασμός ή παρέμβαση τρίτων. Μαρτυρίες και καταγγελίες φέρνουν στο προσκήνιο παρόμοια περιστατικά, στα οποία φέρεται να έχουν χρησιμοποιηθεί ουσίες χωρίς γνώση των θυμάτων, ενισχύοντας τα σενάρια περί εγκληματικής ενέργειας. Σύμφωνα με καταθέσεις, η νεαρή κοπέλα φέρεται να κατέρρευσε ύστερα από χρήση ουσιών, με έναν από τους εμπλεκομένους να ισχυρίζεται ότι αρχικά θεώρησε πως υπέστη επιληπτική κρίση. Ωστόσο, παραμένουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το γιατί δεν κλήθηκε αμέσως βοήθεια και γιατί η 19χρονη εγκαταλείφθηκε σε δημόσιο χώρο χωρίς τις αισθήσεις της.

Τα λόγια της μητέρας

Η μητέρα της Μυρτώς, μέσα από λόγια που συγκλονίζουν, εκφράζει τον πόνο και την οργή της: «Η κόρη μου ήταν στο σπίτι. Δεν μπορούσα λεπτό να ζήσω χωρίς τη Μυρτώ! Ηταν η ανάσα μου και για εκείνη δούλευα 20 ώρες, για να μην της λείπει απολύτως τίποτα. Ο,τι μπορούσα το έκανα με αγάπη, γιατί μόνο για τη Μυρτώ μου ζούσα. Και κάτι ακόμη: το παράπονο είναι το εξής… Γιατί μου την πετάξανε αβοήθητη, τουλάχιστον ας παίρνανε ένα τηλέφωνο. Κι εγώ – σας το ορκίζομαι – δεν πρόκειται να τους έκανα τίποτα απολύτως, μόνο να ζούσε το παιδάκι μου. Ηταν σχέδιο. Βγήκε με τον … το οποίο εγώ ήξερα, γιατί τα πάντα μου έλεγε η Μυρτώ μου. Δεν είχα μυστικά μαζί της. Πριν πάνε στο δωμάτιο, κάτι της έβαλε μέσα στο ποτό, είμαι σίγουρη. Γιατί η κόρη μου, η Μυρτούλα μου, δεν έκανε χρήση ναρκωτικών».

Η οικογένεια επιμένει πως η Μυρτώ δεν είχε καμία σχέση με ναρκωτικές ουσίες, στοιχείο που, αν επιβεβαιωθεί, αλλάζει δραματικά την οπτική της υπόθεσης και ενισχύει τα σενάρια περί παγίδας ή οργανωμένης δράσης.

Παράλληλα, νομικοί εκπρόσωποι της οικογένειας αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αποκαλύψεων, τονίζοντας πως η κύρια ανάκριση ενδέχεται να οδηγήσει σε διεύρυνση των ευθυνών και σε εμπλοκή περισσότερων ατόμων.