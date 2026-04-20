Νέα ερωτήματα για την υπόθεση θανάτου της Μυρτώς στην Κεφαλονιά, που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη, έθεσε ο Γιώργος Καλλιακμάνης, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Mega.

Ο κ. Καλλιακμάνης αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο ύπαρξης κυκλώματος που πιθανόν να εκμεταλλεύεται κορίτσια, επισημαίνοντας ότι οι έρευνες της ΕΛΑΣ κινούνται προς κάθε κατεύθυνση.

Σύμφωνα με όσα είπε, ο 22χρονος αλβανικής καταγωγής, ο οποίος έχει προφυλακιστεί για τον θάνατο της Μυρτώς, διέμενε σε δωμάτιο του ίδιου ξενοδοχείου με μία ανήλικη που δεν εμπλέκεται στην υπόθεση. Το γεγονός αυτό, όπως τόνισε, προκαλεί εύλογα ερωτήματα για τις συνθήκες διαμονής και τις γνωριμίες των προσώπων.

«Ο Αλβανός είπε ότι πήγε στο δωμάτιο 11 όπου διέμενε ένα ανήλικο κορίτσι. Η κοπέλα δεν εμπλέκεται πουθενά. Ηρθε με κάποιο συγγενικό πρόσωπο για να περάσουν το Πάσχα. Από ό,τι φαίνεται αυτό είναι to modus operandi. Προσέγγιζαν κορίτσια που είτε είχαν αφέλεια είτε ήταν ανήλικα που ίσως προσπαθούσαν να τα μυήσουν σε κάτι, που ίσως είναι αυτό που είπε η Ανθή, την έκδοση, την πορνεία…», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Καλλιακμάνης.

Ερωτήματα για τον ρόλο του τρανς φίλου της Μυρτώς

Ο πρόεδρος των αστυνομικών Ν/Α Αττικής αναφέρθηκε επίσης στο 23χρονο άτομο, τρανς φίλο της Μυρτώς, με το οποίο η νεαρή είχε μεταβεί αρχικά στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Σύμφωνα με τις μαρτυρικές καταθέσεις, το πρόσωπο αυτό φέρεται να την έφερε σε επαφή με τον 66χρονο.

«Η τρανς φίλη της Μυρτώς εργαζόταν σε ένα κέντρο στριπτίζ. Πολλές φορές η αστυνομία έχει συλλάβει κυκλώματα, χωρίς να θέλω να πω κάτι για το συγκεκριμένο κέντρο ότι έκανε τέτοια πράγματα, γιατί σίγουρα οι άνθρωποι εκεί δεν θα ήξεραν τίποτα για αυτά που θα έκανε η τρανς. Πρέπει να ερευνηθεί αν αυτοί οι άνθρωποι είχαν ενωθεί μεταξύ τους για να παρασύρουν νέα κορίτσια. Δεν ξέρω αν είχαν παρασύρει την Μυρτώ ή προσπαθούσαν τώρα να την παρασύρουν», είπε μεταξύ άλλων.

Ο κ. Καλλιακμάνης εξέφρασε απορίες σχετικά με τους λόγους για τους οποίους έκλεισαν το συγκεκριμένο δωμάτιο, διερωτώμενος τι σχέση μπορούσε να έχει «μία τρανς με μια κοπελίτσα υπεράνω υποψίας που δεν είχε παρελθόν με ναρκωτικά. Άρα κάτι πήγαν να κάνουν εδω…».