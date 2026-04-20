Ο ΕΟΠΥΥ προσφέρει μια σημαντική οικονομική ενίσχυση ύψους 100 ευρώ σε κάθε ασφαλισμένο που χρειάζεται γυαλιά οράσεως ή φακούς επαφής, αρκεί να γνωρίζετε τα σωστά «κλικ».

Είτε ήρθε η ώρα για την ανανέωση του σκελετού σας ανά τετραετία, είτε προτιμάτε τη λύση των φακών επαφής, η διαδικασία είναι πλέον αυτοματοποιημένη. Μέσα από την πλατφόρμα των Ατομικών Αιτημάτων, η ηλεκτρονική γνωμάτευση του οφθαλμιάτρου σας συναντά την απόδειξη αγοράς και τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στον λογαριασμό σας.

Κάθε ασφαλισμένος του ΕΟΠΥΥ δικαιούται ένα ζευγάρι γυαλιά οράσεως (σκελετό και κρύσταλλα) κάθε τέσσερα χρόνια ή, εναλλακτικά, ένα ζεύγος φακών επαφής ανά διετία. Για τα παιδιά έως 12 ετών προβλέπεται κάλυψη για γυαλιά με άθραυστους φακούς κάθε δύο χρόνια.

Επιπλέον, για την πρεσβυωπία προβλέπονται γυαλιά για ασφαλισμένους άνω των 40 ετών, χωρίς όμως να επιτρέπεται η ταυτόχρονη χορήγηση δύο ζευγαριών, όπως για παράδειγμα ενός για μυωπία και ενός για πρεσβυωπία.

Το ανώτατο ποσό αποζημίωσης για γυαλιά οράσεως (μυωπίας, υπερμετρωπίας, αστιγματισμού, πρεσβυωπίας, πολυεστιακά ή διπλοεστιακά) ανέρχεται στα 100 ευρώ ανά τετραετία, ενώ για κάθε φακό επαφής στα 25 ευρώ. Στην περίπτωση κερατόκωνου, η αποζημίωση για κάθε φακό επαφής φτάνει τα 70 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία αποζημίωσης είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ.

Στον οδηγό που ακολουθεί, θα βρείτε τα 6 απλά βήματα για να υποβάλετε την αίτησή σας, τις ειδικές προβλέψεις για τα παιδιά και τα “SOS” σημεία που πρέπει να προσέξετε ώστε να δείτε το ποσό της αποζημίωσης στο IBAN σας χωρίς καθυστερήσεις.

Τι καλύπτει η αποζημίωση

Ο ΕΟΠΥΥ καλύπτει συγκεκριμένες δαπάνες για οπτικά είδη, με καθορισμένα χρονικά όρια και προϋποθέσεις:

Έως 100 ευρώ για γυαλιά οράσεως (σκελετός και κρύσταλλα)

25 ευρώ για κάθε φακό επαφής

Αντικατάσταση γυαλιών κάθε 4 χρόνια

Αντικατάσταση φακών επαφής κάθε 2 χρόνια

Μη επιτρεπτή η ταυτόχρονη χορήγηση γυαλιών και φακών

Ειδική πρόβλεψη για παιδιά έως 12 ετών με άθραυστα γυαλιά ανά διετία

Για πρεσβυωπία, χορήγηση μόνο σε άτομα άνω των 40 ετών υπό προϋποθέσεις

Η διαδικασία της αίτησης βήμα-βήμα

Ξεχάστε τις ουρές.

1. Συνδεθείτε στην πλατφόρμα: Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ με τους κωδικούς σας Taxisnet

2. Επιλέξτε την υπηρεσία: Μπείτε στην ενότητα «Ατομικά Αιτήματα Παροχών» και επιλέξτε «Υποβολή».

3. Στοιχεία: Καταχωρίστε τον ΑΜΚΑ, το email, το κινητό σας και το IBAN του λογαριασμού σας.

4. Γνωμάτευση: Επιλέξτε την ηλεκτρονική γνωμάτευση που έχει εκδώσει ο οφθαλμίατρος (εμφανίζεται αυτόματα στο σύστημα).

5. Δικαιολογητικά: Ανεβάστε σε μορφή PDF την απόδειξη αγοράς και τη βεβαίωση του οπτικού καταστήματος.

6. Ολοκλήρωση: Υποβάλετε το αίτημα και αποθηκεύστε τον αριθμό πρωτοκόλλου.

Τι πρέπει να γνωρίζετε