Σεισμός μεγέθους 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε περιοχή ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της Ιαπωνίας, ανακοίνωσε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εκδίδοντας ταυτόχρονα και ειδοποίηση για τσουνάμι τα κύματα του οποίου μπορεί να φθάσουν τα 3 μέτρα.

Όπως αναφέρει το EMSC, η σεισμική δόνηση καταγράφηκε σε βάθος περίπου 13 χιλιομέτρων (8,1 μιλίων) κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ο σεισμός σημειώθηκε στις 16.53 τοπική ώρα στον Ειρηνικό, ανοικτά της επαρχίας Ιγουάτε.

Τσουνάμι ύψους έως και 3 μέτρων αναμένεται να φθάσει στην επαρχία Ιγουάτε του νησιού Χονσού και σε περιοχές του Χοκάιντο, σύμφωνα με την ειδοποίηση που εκδόθηκε. Τα ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι αναμένονται επίσης τσουνάμι την επόμενη ώρα στην Αομόρι, το Μιγιάγκι και τη Φουκουσίμα, αν και αυτά τα κύματα αναμένεται να έχουν ύψος μόνο ένα μέτρο.

Τσουνάμι 70 εκατοστών και 80 εκατοστών

Τσουνάμι ύψους 70 εκατοστών καταγράφηκε στις ιαπωνικές ακτές μετά την σφοδρή σεισμική δόνηση των 7,5 βαθμών μετέδωσε το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK ενώ λίγο αργότερα έγινε γνωστό από την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι τσουνάμι 80 εκατοστών έπληξε λιμάνι της βόρεια Ιαπωνίας .

Το τσουνάμι καταγράφηκε στο λιμάνι του Κουζί, στην επαρχία Ιγουάτε, δύο λεπτά μετά το πρώτο κύμα ύψους 70 εκατοστών και 41 λεπτά μετά την δόνηση, σύμφωνα με την Υπηρεσία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σεισμός ήταν αρκετά ισχυρός ώστε να ταρακουνήσει μεγάλα κτίρια μέχρι το Τόκιο, εκατοντάδες μίλια μακριά.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Ιαπωνίας (JMA) προειδοποίησε όσους βρίσκονται κοντά στο νερό να μεταβούν σε ασφαλές μέρος: «Εκκενώστε αμέσως τις παράκτιες περιοχές και τις περιοχές κοντά σε ποτάμια και μεταβείτε σε ασφαλέστερο μέρος, όπως υψηλό έδαφος ή κτίριο εκκένωσης. Αναμένεται να χτυπήσουν επανειλημμένα κύματα τσουνάμι. Μην εγκαταλείψετε το ασφαλές έδαφος μέχρι να αρθεί η προειδοποίηση».

Το γραφείο της πρωθυπουργού Sanae Takaichi ανακοίνωσε ότι έχει συγκροτήσει ομάδα διαχείρισης κρίσεων μετά τον σεισμό, ενώ τα αλιευτικά σκάφη απομακρύνονται από την ακτή υπό το φόβο ενός μεγάλου τσουνάμι:

Earthquakes have occurred in Hokkaido, Aomori, and Iwate in Japan, and a tsunami warning is currently in effect. Fishing vessels are evacuating offshore.

Επίσης, έγινε γνωστό ότι ο διαχειριστής του τρένου υψηλής ταχύτητας Tohoku Shinkansen ανακοίνωσε ότι η κυκλοφορία έχει διακοπεί μεταξύ του σταθμού του Τόκιο και του σταθμού Shin-Aomori. Η διακοπή οφείλεται στον σεισμό.

Δεν παρατηρούνται ανωμαλίες στα εργοστάσια της Φουκουσίμα

Η Tokyo Electric Power Company δηλώνει ότι επιβεβαίωσε την απουσία ανωμαλιών στα πυρηνικά εργοστάσιά της, Fukushima Daiichi και Fukushima Daini. Ο διαχειριστής αναφέρει επίσης ότι δεν έχει σημειωθεί καμία μεταβολή στα επίπεδα ραδιενέργειας γύρω από τις εγκαταστάσεις.

Πιο βόρεια, η Tohoku Electric Power Company αναφέρει ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν ανωμαλίες ούτε στο πυρηνικό εργοστάσιο Higashidori στην επαρχία Αομόρι ούτε στο εργοστάσιο Onagawa στην επαρχία Μιγιάγκι.

Οι διαχειριστές των αεροδρομίων Σιν-Τσιτόσε και Σεντάι αναφέρουν ότι οι δραστηριότητές τους δεν έχουν επηρεαστεί από τον σεισμό.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ δήλωσε μετά τον σεισμό ότι δεν αναμένεται να πλήξει τσουνάμι την Καλιφόρνια, την Αλάσκα, την Ουάσιγκτον ή το Όρεγκον στις ΗΠΑ, ούτε θα πλήξει τη Βρετανική Κολομβία στον Καναδά.

