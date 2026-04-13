Το ηφαίστειο Σακουρατζίμα στη νότια Ιαπωνία παρουσίασε εκρηκτική δραστηριότητα το Σαββατοκύριακο, για δεύτερη φορά μέσα σε τέσσερις μήνες, εκτοξεύοντας μεγάλες ποσότητες τέφρας, σύμφωνα με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας και τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το Σακουρατζίμα, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Ιαπωνίας, εισήλθε σε φάση έκρηξης το απόγευμα του Σαββάτου. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία ανέφερε ότι ο καπνός υψώθηκε σε ύψος που ξεπέρασε τα 3.400 μέτρα, προκαλώντας ανησυχία στις γύρω περιοχές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Yomiuri Shimbun, πρόκειται για την πρώτη μεγάλη έκρηξη του ηφαιστείου από τις 13 Δεκεμβρίου, γεγονός που υπογραμμίζει τη συνεχιζόμενη ηφαιστειακή δραστηριότητα στη συγκεκριμένη περιοχή.