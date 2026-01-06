Ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 Ρίχτερ που έπληξε σήμερα, Τρίτη 6 Ιανουαρίου, την περιοχή Τσουγκόκου της δυτικής Ιαπωνίας, προκάλεσε έντονη αναστάτωση, ενώ πλάνα από κάμερες ασφαλείας δείχνουν τον πυρηνικό σταθμό της Σιμάνε να σείεται.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε στην ανατολική επαρχία Σιμάνε, με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να επισημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι. Ο σεισμός ακολούθησε σειρά μετασεισμών, ενώ η δόνηση είχε ένταση «άνω του 5» στην επταβάθμια ιαπωνική κλίμακα, αρκετά ισχυρή ώστε να δυσκολεύει την κίνηση χωρίς στήριξη.

Η Chugoku Electric Power, που διαχειρίζεται τον πυρηνικό σταθμό της Σιμάνε σε απόσταση περίπου 32 χιλιομέτρων, διαβεβαίωσε ότι η μονάδα Νο 2 λειτουργεί κανονικά. Παράλληλα, η Ιαπωνική Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι δεν εντοπίστηκαν βλάβες ή μη φυσιολογικές ενδείξεις.

Στο μεταξύ, η West Japan Railway ανέστειλε προληπτικά τα δρομολόγια των τρένων υψηλής ταχύτητας Shinkansen μεταξύ Σιν-Οσάκα και Χακάτα.

Η Ιαπωνία, μία από τις πλέον σεισμογενείς περιοχές του πλανήτη, καταγράφει περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων σεισμών μεγέθους 6 Ρίχτερ και άνω κάθε χρόνo.

