Ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,2 Ρίχτερ που έπληξε σήμερα, Τρίτη 6 Ιανουαρίου, την περιοχή Τσουγκόκου της δυτικής Ιαπωνίας, προκάλεσε έντονη αναστάτωση, ενώ πλάνα από κάμερες ασφαλείας δείχνουν τον πυρηνικό σταθμό της Σιμάνε να σείεται.

An earthquake with a preliminary magnitude of 6.2 hit the western Chugoku region of Japan, followed by a series of sizeable aftershocks, the Japan Meteorological Agency said https://t.co/Rf94Uvpd7q pic.twitter.com/mc1FdCDwBC — Reuters (@Reuters) January 6, 2026

Το επίκεντρο εντοπίστηκε στην ανατολική επαρχία Σιμάνε, με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να επισημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος τσουνάμι. Ο σεισμός ακολούθησε σειρά μετασεισμών, ενώ η δόνηση είχε ένταση «άνω του 5» στην επταβάθμια ιαπωνική κλίμακα, αρκετά ισχυρή ώστε να δυσκολεύει την κίνηση χωρίς στήριξη.

Η Chugoku Electric Power, που διαχειρίζεται τον πυρηνικό σταθμό της Σιμάνε σε απόσταση περίπου 32 χιλιομέτρων, διαβεβαίωσε ότι η μονάδα Νο 2 λειτουργεί κανονικά. Παράλληλα, η Ιαπωνική Ρυθμιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι δεν εντοπίστηκαν βλάβες ή μη φυσιολογικές ενδείξεις.

Στο μεταξύ, η West Japan Railway ανέστειλε προληπτικά τα δρομολόγια των τρένων υψηλής ταχύτητας Shinkansen μεταξύ Σιν-Οσάκα και Χακάτα.

Η Ιαπωνία, μία από τις πλέον σεισμογενείς περιοχές του πλανήτη, καταγράφει περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων σεισμών μεγέθους 6 Ρίχτερ και άνω κάθε χρόνo.