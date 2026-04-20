Η NASA εντόπισε έναν τεράστιο κρατήρα στη βορειοανατολική Κίνα, ο οποίος παρέμενε κρυμμένος για χιλιάδες χρόνια κάτω από δάση, υγροτόπους και καλλιέργειες. Ο κρατήρας Yilan, στην επαρχία Heilongjiang, έχει διάμετρο 1,85 χιλιομέτρων και, σύμφωνα με τους επιστήμονες, σχηματίστηκε πριν από 46.000 έως 53.000 χρόνια. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο γνωστό κρατήρα στη Γη ηλικίας μικρότερης των 100.000 ετών.

Αυτό και μόνο θα ήταν αρκετό για να τον κατατάξει ανάμεσα στα πιο εντυπωσιακά γεωλογικά ευρήματα. Όμως το πραγματικά εντυπωσιακό στοιχείο είναι το πώς ένα τόσο μεγάλο αποτύπωμα κατάφερε να παραμείνει απαρατήρητο για τόσο πολύ καιρό, γνωστό στους κατοίκους της περιοχής απλώς ως ένας «κυκλικός ορεινός σχηματισμός».

Ένας κρατήρας κρυμμένος στο φως της ημέρας

Ο κρατήρας Yilan βρίσκεται στην οροσειρά Lesser Xing’an, μια περιοχή κατάφυτη και φαινομενικά ήρεμη. Για δεκαετίες, οι κάτοικοι τον αποκαλούσαν «Quanshan» – δηλαδή «κυκλικό βουνό» – χωρίς να υποψιάζονται ότι πρόκειται για απομεινάρι μιας βίαιης σύγκρουσης με ουράνιο σώμα.

Μια δορυφορική εικόνα από το Landsat 8 βοήθησε τους επιστήμονες να διακρίνουν καθαρότερα τα όρια του σχηματισμού. Το βόρειο τμήμα του κρατήρα παραμένει καλά διατηρημένο, υψώνεται περίπου 150 μέτρα πάνω από το έδαφος, ενώ το νότιο τμήμα λείπει, δημιουργώντας χαρακτηριστικό σχήμα πετάλου.

Η απόδειξη βρέθηκε βαθιά κάτω από το έδαφος

Η επιβεβαίωση της προέλευσης του κρατήρα δεν προήλθε μόνο από δορυφορικές εικόνες. Οι ερευνητές προχώρησαν σε γεώτρηση βάθους 438 μέτρων στο κέντρο του σχηματισμού και εντόπισαν χαλαζία, λιωμένο γρανίτη και γυαλί πλούσιο σε φυσαλίδες αερίου — υλικά που σχηματίζονται μόνο υπό ακραίες συνθήκες πίεσης και θερμότητας μετά από ισχυρή πρόσκρουση.

Η ανάλυση ραδιενεργού άνθρακα σε κάρβουνο και ιζήματα λίμνης έδειξε ότι το γεγονός συνέβη πριν από 46.000 έως 53.000 χρόνια. Ο κρατήρας Yilan είναι μεγαλύτερος από τον γνωστό κρατήρα Barringer στην Αριζόνα, ο οποίος έχει παρόμοια ηλικία αλλά μικρότερη διάμετρο (περίπου 1,2 χιλιόμετρα).

Νέα έρευνα αποκαλύπτει τι κρύβεται ακόμη

Οι έρευνες συνεχίζονται. Μελέτη του 2025 στο περιοδικό Communications Earth & Environment χρησιμοποίησε 220 σεισμικούς αισθητήρες και απεικονιστικές τεχνικές για να χαρτογραφήσει το υπέδαφος, αποκαλύπτοντας μια λεκάνη γεμάτη ιζήματα και θραυσμένα πετρώματα από την πρόσκρουση.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η ενέργεια που απελευθερώθηκε κατά το γεγονός έφτασε τα 1 × 1017 joules, κατατάσσοντας το Yilan ανάμεσα στα σημαντικότερα γεγονότα πρόσκρουσης που έχουν καταγραφεί στη Γη. Παρότι το δάσος έκρυψε το αποτύπωμα, το υπέδαφος διατηρεί ακόμη τα σημάδια της τεράστιας έκρηξης.

Ένα ζωντανό τοπίο γεννημένο από σύγκρουση

Η NASA επισημαίνει ότι σήμερα ο κρατήρας φιλοξενεί δάση, υγροτόπους και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Τα ιζήματα λίμνης που εντοπίστηκαν δείχνουν ότι κάποτε σχηματίστηκε λίμνη στο εσωτερικό του, καθώς τα τοιχώματα παρέμειναν ανέπαφα για μεγάλο διάστημα.

Η περίπτωση του Yilan δείχνει πώς τα οικοσυστήματα μπορούν να καλύψουν τις πληγές αρχαίων καταστροφών, διατηρώντας ωστόσο τα ίχνη τους. Η συνδυασμένη χρήση δορυφορικής παρατήρησης και επιτόπιας γεωλογικής έρευνας αποκαλύπτει ιστορίες της Γης που δύσκολα διακρίνονται στο φυσικό τοπίο.

Σήμερα είναι γνωστοί σχεδόν 200 κρατήρες πρόσκρουσης παγκοσμίως. Κάθε νέος εντοπισμός προσφέρει πολύτιμα δεδομένα για την κατανόηση της εξέλιξης του πλανήτη μας.

Πώς ο Yilan αλλάζει τον τρόπο αναζήτησης κρατήρων

Οι περισσότεροι κρατήρες εντοπίζονται σε περιοχές με γυμνό βραχώδες έδαφος, όπου το σχήμα τους είναι ευδιάκριτο. Ο Yilan, ωστόσο, αποδεικνύει ότι ακόμη και σε περιοχές με πυκνή βλάστηση, τα ίχνη μιας πρόσκρουσης παραμένουν — απλώς χρειάζονται προηγμένα εργαλεία, όπως δορυφόρους, γεωτρήσεις και σεισμικές απεικονίσεις, για να αποκαλυφθούν.

Στον σύγχρονο κόσμο της συνεχούς δορυφορικής παρακολούθησης, τα ίδια μέσα που χρησιμοποιούνται για την παρατήρηση δασών, πυρκαγιών και αλλαγών χρήσης γης μπορούν να αποκαλύψουν και τα απομεινάρια αρχαίων κοσμικών γεγονότων. Ένα τέτοιο γεγονός συνέβη όταν ένα ουράνιο σώμα έπεσε στη βορειοανατολική Κίνα, αφήνοντας πίσω του έναν κρατήρα που για χιλιετίες κρυβόταν μπροστά στα μάτια όλων.

Η πιο πρόσφατη σχετική επιστημονική μελέτη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Communications Earth & Environment.