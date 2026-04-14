Συγκλονιστικές εικόνες από την επιστροφή των τεσσάρων αστροναυτών μετά το ιστορικό ταξίδι τους στη Σελήνη έδωσε στη δημοσιότητα η NASA, μέσα από ένα νέο βίντεο που έχει ήδη προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Οι Jesse, Steve, Laddy και Vlad ολοκλήρωσαν μια αποστολή σχεδόν 700.000 μιλίων, που περιλάμβανε την πορεία προς τη Σελήνη και την επιστροφή στη Γη. Η αποστολή αυτή δοκίμασε τα όρια αντοχής και ακρίβειας του πληρώματος και της τεχνολογίας.

Στο βίντεο αποτυπώνεται η συγκινητική στιγμή που ανοίγει η πόρτα της κάψουλας και το πλήρωμα υποδέχεται τους αστροναύτες με εμφανή υπερηφάνεια. Τα πλάνα καταγράφουν τη φόρτιση της στιγμής και την αίσθηση ολοκλήρωσης μιας απαιτητικής διαστημικής αποστολής.

Το μήνυμα που συνοδεύει τη δημοσίευση της NASA είναι χαρακτηριστικό: «Τι απίστευτο συναίσθημα να σας καλωσορίζουμε στο Integrity μετά από ένα ταξίδι σχεδόν 700.000 μιλίων. Θα είμαστε πάντα ευγνώμονες για την υπηρεσία σας στο πλήρωμά μας και στο έθνος».

Δείτε το βίντεο: