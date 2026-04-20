«Δεν μπορώ να σιωπήσω», έγραψε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός που υποφέρει από τη «βιαιότητα της τοξικότητας», καταγγέλλοντας τις «δολοφονίες χαρακτήρων» από «ανώνυμα προφίλ» και ζητώντας σεβασμό απέναντι στη Δικαιοσύνη.

Θα ήταν συγκινητικό το ενδιαφέρον του, αν δεν προκαλούσε γνήσια ανθρώπινη ανησυχία το γεγονός, ότι η αντιπαραβολή των δηλώσεών του με τα πραγματικά γεγονότα αναδεικνύει μια ευθεία σύγκρουση του Κυριάκου Μητσοτάκη με την πραγματικότητα.

Στο ΤικΤοκ που του αρέσει, για τέτοιες τοποθετήσεις έχουν τη λέξη «ντελούλου». Τα γεγονότα: Ο Μακάριος Λαζαρίδης, αφού παραιτήθηκε επικαλούμενος το ήθος της παράταξης, αναπαρήγαγε στον λογαριασμό του μια σεξιστική ανάρτηση με στόχο την Ντόρα Μπακογιάννη. Η σοβαρή και έμπειρη πολιτικός, που τυγχάνει και αδελφή του Πρωθυπουργού, δέχθηκε μπαράζ ανάλογων επιθέσεων από οργανωμένους ανώνυμους λογαριασμούς (βλ. υπόθεση «Blue Skies») που έχουν ως αποκλειστική επαγγελματική απασχόληση τη λυσσαλέα και ποινικού επιπέδου συκοφάντηση ανθρώπων, ενώ αλληλεπιδρούν με επώνυμα στελέχη της κυβέρνησης, δημοσιολογούντες και κομματικοδίαιτα ΜΜΕ.

Γράφει, επίσης, ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ως βουλευτές, ωστόσο, ειδικά αυτήν την ώρα, έχουμε χρέος να μη μετατραπούμε ούτε σε ανακριτές, ούτε σε δικαστές. Η διάκριση των λειτουργιών είναι θεμέλιο του κράτους δικαίου». Τα γεγονότα: Εκτυλίσσεται ένα μπαράζ δημόσιων επιθέσεων, με ονομαστικές αναφορές στην Ευρωπαία Εντεταλμένη Εισαγγελέα, Πόπη Παπανδρέου, από εντεταλμένους δημοσιογράφους, βουλευτές και υπουργούς, όπως ο Αδωνις Γεωργιάδης ο οποίος την έχει κατηγορήσει, μεταξύ άλλων, ευθέως, για εκβιασμό.

Επιδίδονται, δε, και σε συνειδητή διασπορά ψευδών «ειδήσεων» για να πλήξουν το κύρος και το έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ ο κανονισμός και τα στατιστικά της είναι δημόσια. Για παράδειγμα, παρουσίασαν εν εξελίξει έρευνα στη Νάπολη για κύκλωμα καθηγητών που κατηγορούνται ότι χειραγωγούσαν διαγωνισμούς του Ταμείου Ανάκαμψης έναντι δωροδοκίας, ως μια δήθεν «τηλεφωνική πλάκα» για την οποία δήθεν δεν διώχθηκαν. Ή ισχυρίστηκαν ότι η Κοβέσι διορίστηκε παρανόμως στην εισαγγελία διαφθοράς της Ρουμανίας.

Αντιθέτως, η Ρουμανία καταδικάστηκε από το ΕΔΔΑ επειδή μεθοδεύτηκε η παύση της.

Ακόμη κι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μετονομάζει μια ποινική διερεύνηση σε απλό «βουλευτικό ενδιαφέρον», υποβαθμίζοντας ευθέως το δικαιοδοτικό έργο, ενώ οι υπουργοί του επιτίθενται σε δικαστές και ανεξάρτητους λειτουργούς της ΕΕ, κατά παράβαση της ευρωπαϊκής νομολογίας. Το ερώτημα είναι απλό: Ποιος κανονικοποιεί την τοξικότητα κ. Μητσοτάκη; Σοβαρά τώρα. Μη μας προκαλείτε.