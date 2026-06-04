Αυστηρά μέτρα ασφαλείας λαμβάνει η Άγκυρα εν όψει της συνόδου κορυφής του NATO, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην τουρκική πρωτεύουσα. Ήδη, σχεδόν έναν μήνα πριν από την έναρξη των εργασιών, η πόλη προετοιμάζεται εντατικά για την υποδοχή υψηλόβαθμων αξιωματούχων και διεθνών αντιπροσωπειών, μεταξύ των οποίων και ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου, μεγάλες περιοχές της Άγκυρας θα χαρακτηριστούν ως «κόκκινες ζώνες», όπου η πρόσβαση θα είναι είτε απαγορευμένη είτε αυστηρά περιορισμένη. Οι περιοχές αυτές περιλαμβάνουν το αεροδρόμιο Εσενμπογκά και τα περίχωρά του, τον χώρο διεξαγωγής της συνόδου, τις διαδρομές μετακίνησης των αντιπροσωπειών, καθώς και τα 15 ξενοδοχεία όπου θα φιλοξενηθούν οι συμμετέχοντες.

Στις «κόκκινες ζώνες» εντάσσεται και η γειτονιά Söğütözü, όπου βρίσκεται το συγκρότημα του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Παράλληλα, οι αρχές ανακοίνωσαν απαγόρευση δημοσίων εκδηλώσεων και συγκεντρώσεων σε όλη την πόλη από την 1η έως και τη 15η Ιουλίου.

Ενισχυμένη αστυνόμευση και τεχνολογικά μέσα

Περίπου 40.000 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας αστυνομικοί και στρατιωτικοί θα αναλάβουν την προστασία της συνόδου. Ανάμεσά τους θα βρίσκονται και αστυνομικοί με πολιτικά, εξοπλισμένοι με drones και συστήματα αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Εκτός από το υπάρχον δίκτυο καμερών CCTV, οι αρχές θα εγκαταστήσουν επιπλέον «κάμερες παρατηρητών» σε 100 κρίσιμα σημεία της πόλης, για την ενίσχυση της επιτήρησης κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Αμυντική ετοιμότητα

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Τουρκία σχεδιάζει να ενεργοποιήσει εγχώρια συστήματα πυραυλικής άμυνας μικρού και μεσαίου βεληνεκούς, ενώ ο στόλος των μαχητικών F-16 θα τεθεί σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής.

Πρόσφατα, ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί προήδρευσε σύσκεψης κορυφαίων αξιωματούχων ασφαλείας, με αντικείμενο τον συντονισμό και την εφαρμογή των μέτρων που θα ισχύσουν κατά τη Σύνοδο κορυφής της Βρειοαταλντικής Συμμαχίας.