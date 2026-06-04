Η Βραζιλία μετρά αντίστροφα για την έναρξη του Μουντιάλ, ωστόσο το μεγαλύτερο θέμα συζήτησης στο στρατόπεδο της «Σελεσάο» αφορά την κατάσταση του Νεϊμάρ.

Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη αποστολή στο Κλίβελαντ, όπου η εθνική ομάδα θα δώσει την Κυριακή (07/06) το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας της απέναντι στην Αίγυπτο.

Η απουσία του Νεϊμάρ από την αποστολή έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, με τα ερωτήματα γύρω από την αγωνιστική του ετοιμότητα να πληθαίνουν όσο πλησιάζει η πρεμιέρα του Μουντιάλ.

Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για το αν τίθεται θέμα συμμετοχής του στη διοργάνωση, όμως η μη παρουσία του στην πρόβα τζενεράλε της Βραζιλίας έχει αυξήσει την αγωνία των φιλάθλων και των ανθρώπων της ομάδας.

Η «Σελεσάο» βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με το Μαρόκο, τη Σκωτία και την Αϊτή, με τον Νεϊμάρ να παραμένει ένα από τα σημαντικότερα πρόσωπα στην προσπάθεια της Βραζιλίας για διάκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.