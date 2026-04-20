Χωρίς ρεύμα είναι από τις 13:30 το μεσημέρι ολόκληρο το κτήριο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης επί της οδού Αχαρνών, κοντά στην πλατεία Βάθη μετά από έκρηξη που σημειώθηκε σε υποσταθμό της ΔΕΗ στο πεζοδρόμιο κάτω από το υπουργείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που εξετάζονται, προκλήθηκε ζημιά μετά από διαρροή νερού σε κοντινό ρολόι της ΕΥΔΑΠ, ενώ το ρεύμα έχει πέσει και στην ευρύτερη γύρω περιοχή.

Η έκρηξη συνέβη λίγη ώρα πριν την προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά, ο οποίος επρόκειτο να παρέχει ενημέρωση μαζί με το επιτελείο του για την εξέλιξη του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο. Λόγω της εξέλιξης η συνέντευξη αναβλήθηκε προσωρινά.