Η Pepsi παρουσιάζει τη νέα καμπάνια Football Nation, με πρωταγωνιστές τρεις παγκόσμιους σταρ του ποδοσφαίρου: Ντέιβιντ Μπέκαμ, Μοχάμεντ Σαλάχ και Βινίσιους Τζούνιορ.

Το νέο διαφημιστικό βίντεο συνδυάζει χιούμορ, δυνατές εικόνες και ποδοσφαιρική λάμψη, προβάλλοντας το ποδόσφαιρο ως μια παγκόσμια γλώσσα που ενώνει γενιές και φιλάθλους σε όλο τον κόσμο.

Ο Μπέκαμ εκπροσωπεί τη διαχρονική κληρονομιά του αθλήματος, ο Σαλάχ τη σύγχρονη ηγετική μορφή και ο Βινίσιους τη νέα εποχή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Με αυτή τη συνεργασία, η Pepsi συνεχίζει την παράδοση των μεγάλων ποδοσφαιρικών καμπανιών, αξιοποιώντας το star power τριών κορυφαίων ονομάτων.