Ως «ατυχέστατη» και «λάθος κίνηση» χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος την κοινοποίηση από τον παραιτηθέντα – αποπεμφθέντα υφυπουργό Μακάριο Λαζαρίδη ανάρτησης στο Χ που στοχοποιούσε τη Ντόρα Μπακογιάννη. Από τη Θεσσαλονίκη ο Παύλος Μαρινάκης ουσιαστικά φωτογράφισε ότι εφόσον δεν υπήρχε απόσυρση της ανάρτησης από τον βουλευτή Καβάλας θα υπήρχε άλλη διαχείριση – κοινώς, ο επί χρόνια στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη κινδύνευε ακόμα και με διαγραφή από την γαλάζια ΚΟ.

«Θεωρείται λήξαν το θέμα και αναγνωρίζεται το γεγονός ότι πήρε πίσω την ανάρτηση» σημείωσε ο κυβερνητικός πορτ παρόλ, επιχειρώντας να κλείσει τη συζήτηση.

Ο Λαζαρίδης ύστερα από τη δήλωση παραίτησης είχε κοινοποιήσει ανάρτηση στην οποία αναφερόταν η κυβέρνηση ως «φοβική» αλλά και υπήρχε στοχοποίηση της Ντορας Μπακογιάννη με τη φράση «να φάει κανένα σοκολατάκι και να παίξει με τα εγγονάκια της».

Η πρώην υπουργός ήταν εκείνη που με την παρέμβαση της (στο Mega) είχε πει ευθέως ότι ο Λαζαριδης έπρεπε να παραιτηθεί για να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα. Σύμφωνα με πληροφορίες η παρέμβαση δεν ήταν σε συνεννόηση με το Μέγαρο Μαξίμου. Λειτούργησε καταλυτικά πάντως στην εξέλιξη καθώς επί της ουσίας διατύπωσε όσα λέγονταν εντός ΚΟ της ΝΔ, φέρνοντας τον Λαζαριδη απέναντι στο κόμμα.