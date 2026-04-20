Αντιμέτωπος με δύο κακουργήματα βρίσκεται ο 16χρονος Σουδανός ο οποίος κατηγορείται ότι παρέσυρε με τη μηχανή που οδηγούσε την 16χρονη μαθήτρια στην οδό Λιοσίων και παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακρίτρια ανηλίκων.

Κατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση είναι και τρία ακόμα άτομα που σχετίζονται με την υπόθεση. Πρόκειται για τον συνεπιβάτη του δικύκλου, μία 20χρονη που δήλωσε ιδιοκτήτρια της μηχανής και έναν 20χρονο που δήλωσε διαχειριστής της μηχανής.

Συγκεκριμένα ο εισαγγελέας με βάση τα στοιχεία της προανακριτικής δικογραφίας άσκησε σε βάρος του οδηγού ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα για:

Επικίνδυνη οδήγηση από την οποία προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη σε συνδυασμό με το ότι δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης

σε συνδυασμό με το ότι δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης Εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής

Σε βάρος του συνεπιβάτη της μηχανής η δίωξη αφορά ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα:

Εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος από το οποίο προέκυψε κίνδυνος ζωής

Πρόκληση σωματικής βλάβης από υπόχρεο

Στους άλλους δύο συλληφθέντες ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για:

Υπόθαλψη εγκληματία

Ψευδή κατάθεση

Ψευδή καταγγελία στις αρχές

Ο 16χρονος Σουδανός, ο οποίος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης αναμένεται να ζητήσει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του πριν κριθεί η περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. Οι άλλοι τρεις συλληφθέντες έχουν ήδη λάβει προθεσμία και θα απολογηθούν τις επόμενες ημέρες για τα αδικήματα που αντιμετωπίζουν κατά περίπτωση.

Το χρονικό της υπόθεσης

Ο ανήλικος Σουδανός έπεσε πάνω στη 16χρονη και την εκτόξευσε 30 μέτρα μακριά. Η κοπέλα νοσηλεύεται διασωληνωμένη στην εντατική του Νοσοκομείου ΚΑΤ με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, με κατάγματα σε όλο της το σώμα, στο κεφάλι, στη δεξιά της κλείδα, ενώ της έχει γίνει και επέμβαση αφαίρεσης σπλήνας.

Το απόγευμα του Σαββάτου η 16χρονη κατεβαίνοντας από την οδό Χρηστίδου ερχόταν προς την οδό Λιοσίων. Και στο σημείο αυτό, στη διασταύρωση με την οδό Λιοσίων, η κοπέλα ήθελε να περάσει απέναντι, καθώς εκεί είναι ένα κουτί παραλαβής δεμάτων ώστε να παραλάβει ένα δέμα.

Περνώντας τον δρόμο, ήρθε το σκούτερ, την χτύπησε και την παρέσυρε για πολλά μέτρα πιο κάτω ενώ έπεσαν και οι δύο επιβάτες του σκούτερ κάτω. Ωστόσο, στη συνέχεια πήραν τη μηχανή ξανά και συνέχισαν εγκαταλείποντας την 16χρονη αιμόφυρτη στο δρόμο.

Οι περαστικοί είχαν καταφέρει να δουν τον αριθμό της μηχανής και να τον καταγράψουν. Κάλεσαν το ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε την άτυχη 16χρονη.

Την επόμενη μέρα εμφανίστηκε μια 20χρονη ως ιδιοκτήτρια του σκούτερ, η οποία είπε πως το μηχανάκι της εκλάπη, αλλά ο 22χρονος, ο οποίος φαίνεται πως ήταν συνεπιβάτης του 16χρονου οδηγού της μηχανής, πήγε και αυτός και κατέθεσε στο τμήμα ότι ήταν συνεπιβάτης της συγκεκριμένης μηχανής.

Μετά από έρευνα αλλά και την κατάθεση της 20χρονης οι Αρχές διαπίστωσαν ότι η 20χρονη, στην ιδιοκτησία της οποίας ήταν το σκούτερ, ενοικίαζε το σκούτερ της έναντι 300 ευρώ στον 16χρονο, προκειμένου αυτός να το χρησιμοποιεί ως ντελίβερι.

Συνελήφθη και η 20χρονη

Συνελήφθη η ίδια και ένας άλλος 20χρονος, τον οποίο η ίδια κατονόμασε ως διαχειριστή αυτής της ενοικίασης της μηχανής. Αυτοί οι δύο λοιπόν συνελήφθησαν για απόπειρα παραπλάνησης των Αρχών και ψευδή κατάθεση, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη και ο 16χρονος στην Πατησίων μετά από την κατάθεση του 22χρονου συνεπιβάτη, ο οποίος και τον κατονόμασε.

Τον συνέλαβαν στην Πατησίων, λίγες ώρες αργότερα και ο ίδιος είπε στις Αρχές ότι εκείνη την ώρα πήγαινε να παραδοθεί, κάτι το οποίο θέτουν οι Αρχές υπό αμφισβήτηση.

Σήμερα απολογείται για την παράσυρση και εγκατάλειψη.

Το ποινικό παρελθόν του 16χρονου

Ο 16χρονος στα 14 του είχε κατηγορηθεί για ασέλγεια αλλά και για το ότι πουλούσε ναρκωτικά έξω από σχολεία. Δούλευε ως διανομέας χωρίς δίπλωμα και χωρίς ασφάλεια.